Sjekk gullgliset til Fevik-rytteren SEIERSPALLEN: Fra venstre på pallen er Johan Sebastian Gulliksen, Line Karlsen Raaholt, Martine Myhrer Dyngeland og Pål Flam. På bakken til venstre er landslagsleder Mikael Kolind. (Foto: Anton Granhus, Norges Rytterforbund) annonse Pål Flam og Norge snek seg forbi da danskene bokstavelig falt ut av gullkampen i nordisk mesterskap i sprangridning. 27.04.2018 kl 22:14 (Oppdatert 22:50)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942

Fevik-gutten Pål Flam (22) på Bobby Balou bidro til at Norges kvartett gikk til topps i lagkonkurransen i nordisk mesterskap i sprangridning på Linnesvollen i Lier fredag.



Gullmannskapet bestod ellers av Line Karlsen Raaholt på Clooney II fra Drammen, Martine Myhrer Dyngeland på Douglas Hill fra Nannestad og Johan Sebastian Gulliksen på David Guetta fra Drammen.



– Vi satset på det sikre og ri så feilfritt som mulig og med bare ett riv og ett tidsfeil for tid må vi si vi lykkes bra, sa en fornøyd landslagsleger Mikael Kolind i en pressemelding etter at seieren var sikret.

Dansk rytter falt

Norges Rytterforbund rapporterer følgende fra gulldagen:



- Dagens runde forløp ikke uten dramatikk. Danskene ledet, men en rytter falt av og ble denne rytteren ble dermed eliminert og talte derfor ikke. Så danskene måtte bruke to rytter med et riv hver som tellende og det holdt ikke til å forsvare ledelsen fra torsdag. Også svenskene rev noen hinder og dermed kunne Norge juble for seier på hjemmebane, står det i pressemeldingen.



Søndag skal det kåres en nordisk mester i den individuelle konkurransen i Lier.