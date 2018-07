Se feberredningen som berget poeng for Jerv YPPER SEG: Jervs Aram Khalili og Daniel Aase yppet seg mot Sogndal-målet i første omgang. (Foto: Elisabeth Grosvold) FEBERREDNING: Jerv-keeper Øyvind Øvretveit i Jerv-buret skal ha sin del av æren for at det ble 0-0 da han vartet opp med en feberredning mot Sogndal i 2. omgang. (Foto: Fotball Media) SVABERGET: Jervs supportergruppe Svaberget satte preg på tribunene på Norac Stadion. (Foto: Elisabeth Grosvold) GRIMSTAD-TILSKUERE I ARENDAL: Mange Grimstad-tilskuere har funnet veien til Norac Stadion i Arendal og Jervs kamp mot Sogndal. (Foto: Elisabeth Grosvold) Kampfakta Jerv-Sogndal (0-0): Jerv og topplaget Sogndal spilte 0-0 på Norac Stadion i Arendal 29.07.2018 kl 17:13 (Oppdatert 21:22)

Kampen ble spilt på Norac Stadion i Arendal på grunn av arbeider på Levermyr Stadion i Grimstad, der det er lagt undervarme og nytt gressteppe.

Det endte målløst da Jerv og Sogndal møttes på Norac stadion i 1. divisjon i fotball for menn. Jerv har tatt poeng i sju strake hjemmekamper.

Vertene fra Grimstad kan si seg mest fornøyd med ett poeng etter kveldens oppgjør. Første omgang var jevn, men i de siste '45 var Sogndal det klart førende laget.

Matchvinnerredning av Øvretveit

Nærmest kom Eirik Bakkes gutter da Schulze stanget ballen i tverrliggeren fra kloss hold. Øvretveit i Jerv-buret skal også ha sin del av æren for at det ble 0-0 da han vartet opp med en feberredning av dimensjoner noen minutter tidligere. Bakke er neppe helt fornøyd med resultatet - iallfall med tanke på at Aalesund kun klarte 1-1 mot Notodden.

Det er ikke mer enn en drøy måned siden lagene møttes på Fosshaugane i Sogndal. Da hadde Sogndal mulighet til å ta sin sjette seier på rad, men Arne Sandstøs gutter holdt unna og sikret 0-0 og ett poeng. Faktisk har de tre siste oppgjørene mellom disse lagene endt med poengdeling.

Tilskuerrrekord

Jerv-supporterne hadde som mål å sette tilskuerrrekord i sin gjesteopptreden på Norac Stadion - det klarte de. 1.448 tilskuere er det offisielle tallet fra søndagens kamp, men da er også forhåndssolgte sesongkort medregnet.

Tilskuerrrekorden på Norac var på 1.276 tilskuere i Arendal Fotballs 2. rundekamp mot Start i mai.

I neste runde skal Jerv møte HamKam, og Sogndal møter Levanger.

