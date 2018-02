Satte ellevill målrekord i norsk håndball 40 MÅL: Bård Egil Tobiassen hamret inn ufattelige 40 av de 43 målene til Haslum 2 mot Aurskog/Høland. (Foto: Anne Karin Andersen) annonse Håndballspilleren Bård Egil Tobiassen fra Lillesand satte en utrolig norsk scoringsrekord i 3. divisjon søndag. 04.02.2018 kl 21:50 (Oppdatert 22:08)

31-åringen hamret inn ufattelige 40 mål da Haslum 2 vant 43-29 mot Aurskog/Høland i 3. divisjon søndag, melder TV 2.



Austegden, som har fire A-landskamper for Norge, lo litt av det hele:



– Det gikk vel greit, jeg bommet litt mye, det er bare å gå hjem og trene, sa Tobiassen til TV 2.

- Hard å slå

Den forrige scoringsrekorden for de fire øverste nivåene i norsk håndball tilhørte Harald Wigestrand med 33 mål.



– Det blir langt til nestemann. Jeg føler den er vond å slå, men det er mulig. Jeg bommet på 20 skudd, så hadde jeg truffet bedre kunne det blitt mer. Men den blir nok hard å slå, fastslår Tobiassen over kanalen.



Det var en plan bak scoringsbonanzaen, forteller han.



– Treneren sa at i dag hadde jeg muligheten til å ta norgesrekorden, så da måtte jeg prøve å benytte meg av sjansen. De sa jeg hadde 17 mål til pause, men jeg begynte andre omgang med å bomme mye. Jeg tenkte det hang i en tynn tråd, men så hadde jeg ti-tolv mål på tolv minutter, og da skjønte jeg at det kom til å gå. De sa jeg hadde nådd rekorden da det var 8-9 minutter igjen, og da var det bare å fortsette, sier Tobiassen til TV 2.