Så nære var ØIF å knuse det tyske storlaget UTFORDRING: Sondre Paulsen og resten av ØIF-laget står foran en tøff oppgave. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) PROFIL: Den tyske landslagsspilleren Tim Kneule er blant stjernene på Göppingen. (Foto: Göppingen) 3. kval-runde til EHF-cupen, menn: Göppingen - ØIF Arendal 27-27 (14-15) ØIF Arendals lag: Åsmund Strat, Uros Tomic – Per Kenny Ekman, Jesper Munk, Martin Lindell, Oleg Macharashvili, Sondre Paulsen, Eirik Heia Pedersen, August Baskår Pedersen, Kristoffer Haugen Pedersen, Laurits Mo Rannekleiv, David Andre Rui, Sander Simonsen, Josip Vidovic.

annonse ØIF Arendal herjet tidvis med de regjerende EHF-mesterne Göppingen. Etter et håndballdrama av de sjeldne ble det til slutt 27–27. Dermed har ØIF Arendal alle muligheter til å ta seg videre til gruppespillet. 15.11.2017 kl 21:38 (Oppdatert 21:42)

Øystein Bjerkestrand

Kampen var den tredje kvalifiseringsrunden til EHF-cupens gruppespill. Returoppgjøret går av stabelen 25. november, og etter onsdagens prestasjon blir det en ordentlig thriller i Sør Amfi.

I tyskernes storstue som har en kapasitet på 5600 tilskuere kom vertene best i gang, men deretter gikk ØIF respektløst til verks. I det omgangen var halvspilt var det derfor gjestene fra Arendal som ledet kampen noe overraskende.

Utover i omgangen fortsatte Marinko Kurtovic’ gutter å imponere. På et tidspunkt ledet de røde og svarte med hele tre mål, men før pause reduserte tyskerne to ganger. Dermed sto det 15–14 da lagene gikk i garderoben etter halvspilt kamp.

Ledet med sju

Men det var først etter pause det virkelige ØIF-sjokket kom. ØIF eksploderte ut av startblokkene og scoret seks strake mål. Da var ledelsen utrolige 21–14 og Göppingen-supporterne trodde knapt det de så i sin egen storstue. Det tyske mannskapet holdt seg imidlertid rolige og hentet inn ledelsen. Ti minutter senere var de helt à jour på stillingen 23–23.

Mot slutten bølget det voldsomt fram og tilbake, men Göppingen maktet aldri å ta ledelsen. Gang på gang utlignet tyskerne, men ØIF svarte mesterlig. Helt til siste minutt var det helt åpent hvem som kom til å ta seieren, men ØIF-guttene red av den tyske stormen og sikret et nærmest sensasjonelt uavgjortresultat. .

Dermed har Kurtovic og co. alt i egne hender foran returoppgjøret i Sør Amfi 25. november. Det ville være en prestasjon av de sjeldne om ØIF skulle slå ut de regjerende mesterne og gå til gruppespillet i EHF-cupen.

Odds

At resultatet var overraskende er en stor underdrivelse. Norsk Tipping tilbydde kun handikapspill med 7-0-ledelse til ØIF som utgangspunkt. Flere andre bookmakere hadde helt nede i 1.04 i odds på tyskerne.

Nå håper ØIF at supporterne møter opp i Sør Amfi for å støtte dem i det som kan bli en historisk håndballthriller.



Vi fulgte kampen LIVE fra klokken 20.00:

** DET ENDER UAVGJORT 27-27!

27-27 Göppingen utligner med under ett minutt igjen.

26-27 Dette lever helt inn. Spenningen er til å ta og føle på.

25-27 ØIF leder med to mål igjen!! Kan det gå?!

25-26 Med fem minutter igjen leder ØIF med ett mål. For en kamp!!

25-25 Og vi er like langt igjen. Dette bølger voldsomt fram og tilbake!

24-25 ØIF tilbake i ledelsen. Guttene nekter å gi fra seg dette!

24-24 Vi er like langt igjen. Uavgjort.

23-24 Men ØIF gir seg ikke. Nok en gang opp i ledelsen.

23-23 Og der er lagene like langt. ØIFs sjumålsledelse er hentet inn.

22-23 Göppingen reduserer.

21-23 ØIF nekter å la Göppingen komme á jour. Tilbake i tomålsledelse.

** Klokka viser halvspilt andre omgang i det Tomic redder en straffe. Viktig!

21-22 Her bølger det. Tyskerne er nå kun ett mål bak ØIF.

** ØIF er i ferd med å gjennomføre en bragd, men det er fremdeles lenge igjen. Uansett tyder mye på at det blir spenning til returkampen i Sør Amfi 25. november.

20-22 Tyskerne er kjent for sine bilfabrikker, og nå har de satt inn turboen. To mål bak ØIF-gutta nå.

19-22 Vertene reduserer, men ØIF har fremdeles taket på dette. Her blir det spenning helt til siste kast!

18-22 Viktig scoring for ØIF. Leder med fire mål igjen.

18-21 Huff da. I Tyskland svinger det. Nå har det blitt fire Göppingen-mål på rad. Og ØIF har hatt to i stolpen.

17-21 Nå har tyskerne giret ned. Tre strake scoringer har krympet ledelsen til fire mål.

16-21

15-21 Og der kommer Göppingens første scoring i andre omgang. Det tok sin tid!

14-21 Dette vil ingen ende ta. ØIF leder med sju mål!

14-20 Hva er det som skjer? ØIF har scoret fem strake i andre omgang. Overkjøring.

TYSKERNE TAR TIME OUT ETTER 34.37! Med fem mål å ta igjen legger trener Rolf Brack time out-kortet på bordet. ØIF sjokkerer tyskerne.

14-19 Publikum tror knapt det de ser i Göppingen. ØIF Arendal leder med fem mål mot den regjerende mesteren!

14-18 Ai, ai ai! Først redder Uros Tomic en sjumeter. Deretter smeller det i motsatt ende. Dette er rett og slett rått!!

14-17 For en start på omgangen! ØIF leder med tre mål.

14-16 Vi er i gang igjen - og det er ØIF som starter best! Tilbake i tomålsledelse!

PAUSE! ØIF leder 15-14 mot det tyske laget Göppingen etter en imporende første omgang! Omgangen har vært preget av høyt tempo. Tyskerne virker litt tatt på senga av ØIFs angrepsspill, til tross for at laget ettertrykkelig har sagt at de ikke skal undervurdere ØIF-guttene. Dette blir svært spennende i annen omgang. Et godt resultat på bortebane kan gi en thriller i Sør Amfi om halvannen uke.

14-15 ØIF slår tilbake og går opp i ledelsen igjen!

14-14 Göppingen er á jour med ØIF igjen. Kort tid til pause nå.

13-14

12-14 Et langskudd sniker seg forbi Göppingen-målvakten.

12-13 Vertenes venstrekant scorer nok en gang fra tøff vinkel. Bra skudd.

11-13 Strålende ØIF-kontring ender i scoring.

11-12 Göppingen svarer med samme mybnt. Innspill og scoring. En god oppskrift.

10-12 Innspill til strek og scoring for ØIF!

To miutters utvisning for vertene. Overtall for ØIF nå.

10-11 Vertene holder trykket oppe i ankomsten. Det ender med gjennombrudd og nok en redusering.

9-11 Göppingen finner åpningen i et kompakt ØIF-forsvar og reduserer.

8-11 ØIF fortsetter det gode angrepsspillet. Tilbake i tremålsledelse!

8-10 Et langskudd sniker seg i mål.

7-10 ØIF øker! I spill fem mot fem scorer de røde og svarte.

ØIF står godt i forsvar. Hele benken reiser seg i det et skudd blokkeres.

7-9 Nå smeller det i begge ender. Kampen bølger voldsomt fram og tilbake, men ØIF beholder ledelsen.

7-8

6-8 Baskår Pedersen scorer fra kant. Tomålsledelse.

* I det kampen passerer 15 minutter er det ØIF som leder.

6-7 Eirik Heia Pedersen tar sats og feier ballen i mål. ØIF tilbake i ledelsen!

6-6 Kneule med et godt skudd fra distanse.

5-6 ØIF opp i ledelsen for første gang i kampen. Imponerende!

5-5 ØIF svarer i motsatt ende. Ny utlining.

5-4 Göppingen bryter gjennom på kant. Tyskerne tilbake i ledelsen.

4-4 ØIF utligner etter et langt angrep mot etablert forsvar.

4-3 Sander Simonsen avslutter en god ØIF-overgang. Redusering.

4-2 Vertene klarer nok en gang å bryte gjennom ØIFs forsvar. Tilbake i tomålsledelse.

3-2 August Baskår Pedersen scorer fra kanten.

Straffebom: Sondre Paulsen får sjansen fra seksmeteren. I stolpen.

3-1 En frekk scoring fra Göppingen.

2-1 ØIF kommer seg på måltavlen.

2-0 Vertene bryter gjennom og dobler ledelsen.

1-0 Göppingen tar ledelsen etter en overgang. Høyt tempo innledningsvis.