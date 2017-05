Rødt kort skaper finaletrøbbel Misser finale: Arsenals Laurent Koscielny går glipp av finalen i FA-cupen mot Chelsea på grunn av karantene. Her får han rødt kort mot Everton i siste serierunde. (Foto: Alastair Grant/AP Photo/NTB scanpix) annonse Arsenals forsvar er skadeskutt, men London-klubben kan få et plaster på såret med seier i FA-cupfinalen mot Chelsea lørdag. 26.05.2017 kl 22:20



Før finalen mot Chelsea sliter Arsenal-manager Arsène Wenger med å få forsvarskabalen til å gå opp. Arsenals forsvarsklippe Laurent Koscielny er utestengt etter et unødvendig rødt kort i siste seriekamp.

I samme kamp fikk midtstopper Gabriel en vridning i kneet og er ute i opptil åtte uker. Koscielnys faste makker, Shkodran Mustafi, er i tillegg syk og et stort usikkerhetsmoment.

Det betyr at unggutten Rob Holding er aktuell mot seriemestrene, sammen med den tyske veteranen Per Mertesacker. Sistnevnte fikk sine første minutter i årets Premier League da han kom inn mot Everton for en uke siden.

– Blir sjokkert

Arsenal-legenden Paul Merson sier til The Mirror at han ikke tror at den forsvarskonstellasjonen holder for å stoppe Diego Costa, Eden Hazard og resten av Chelseas stjernemannskap.

– Hvis begge lag hadde stilt med sitt beste mannskap, ville Chelsea fortsatt ha vunnet. Men når Koscielny og Gabriel er ute, Mustafi er usikker og Mertesacker starter, blir jeg sjokkert dersom Arsenal får med seg noe fra kampen, sier Merson.

– Arsenal må ha sine beste forsvarere for å ha en sjanse. Og det har de ikke, fortsetter den tidligere Arsenal-kjempen med 327 kamper under beltet for The Gunners.

En trøst for Arsenal er at lagets store stjerne, Alexis Sánchez, er klar for spill etter at også han måtte ut med skade i siste ligakamp.

Plaster på såret

Etter en skuffende sesong for Arsenal kan laget få et plaster på såret med å vinne FA-cupfinalen mot Chelsea. Seier i finalen vil imidlertid ikke lege sårene over å ikke spille mesterliga neste sesong, sier Arsenal-spiller Alex Oxlade-Chamberlain.

23-åringen er tilbake etter et kort skadeavbrekk og er meldt frisk til finalekampen på Wembley. På grunn av skade mistet han finalen mot Hull i 2014, og fikk begrenset med spilletid i finalen i 2015, også det på grunn av skade.

Skulle Arsenal og Wenger gå seirende ut lørdag, blir franskmannen den første manageren i England som har vunnet FA-cupen sju ganger.

– Jeg ønsker å vinne cupen for klubben. Det handler ikke om meg, men om oss som sammen skal gi alt for å vinne, sa Wenger på pressekonferansen foran finalen.

Han vil ikke svare på om han fortsetter som manager eller ikke, og både fans og mediene må dermed fortsette å spekulere. Men en avklaring er ventet å komme ikke lenge etter finalen.

Skadefritt

I motsetning til de røde og hvite i London har de blå et skadefritt mannskap. Chelsea-manager Antonio Conte kan dermed velge fra øverste hylle når han tar ut startelleveren til kampen.

Italieneren jakter også «The double» i sin første sesong i klubben, etter at han førte klubben til topps i årets Premier League.

Chelsea-spiller Victor Moses sier laget ikke føler noe press, selv om de blå både er favoritter og kan ta «The double».

– Vi tror vi er gode nok til å slå Arsenal, men det kommer ikke til å bli enkelt, sier Moses. (©NTB)