Pappa Olsbu klarte ikke å spise før løpet

STOLTE: Helga Olsbu og Kjetil Bjørn Olsbu jublet etter datterens OL-sølv. (Foto: Elisabeth Grosvold) EKSTASE: Marte Olsbus familie, med bror Nils Bjørn, pappa Kjetil Bjørn og mamma Helga, feiret OL-sølvet sammen med alle de fremmøtte på Jomås. (Foto: Elisabeth Grosvold) KLEM: Helga Olsbu får en god gratulasjonsklem da hun ankommer OL-festen på Jomås. (Foto: Elisabeth Grosvold)

Marte Olsbus OL-sølv ble feiret i Froland. Mamma Helga og pappa Kjetil Bjørn Olsbu ble godt mottatt da de ankom Froland ILs OL-fest på Jomås. 10.02.2018

- Det er uvirkelig! Jeg har ikke ord, jeg er bare så stolt, sier Kjetil Bjørn Olsbu.

Sammen med Marte Olsbus mamma, Helga og Martes bror, Nils Bjørn, hadde han sett OLs åpningsdistanse et annet sted enn Team Olsbu, som hadde samlet seg på grendehuset på Jomås for å se det hele på storskjerm.

Men da løpet var over og medaljen i boks, satte de seg i bilen og kjørte til Jomås. Der ble det en gullmottakelse for sølvjentas foreldre og bror.

- Jeg trodde ikke det kunne bli verre enn det var i Kollen med nerver, men før OL har det bygget seg opp spenning, og nervene har tatt overhånd. Jeg har ikke klart å spise før løpet til Marte, sier pappa Kjetil Bjørn Olsbu til Agderpostens utsendte på Jomås.

Mamma Helga fortalte at det ikke hadde sunket helt inn ennå at Marte hadde gått inn til OL-sølv i sin OL-debut.

- Jeg er imponert over alle i Froland som har samla seg for å følge Marte. Hun har selv sagt at hun føler seg som den heldigste utøveren som har så mange som er glade i henne og som heier på henne, sier hun.