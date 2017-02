Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Olsbu startet bra – men skjøt seg bort Skjøt seg bort: Marte Olsbu endte med tre bom på liggende skyting under sprinten, og da var håpet om en topplassering ute. (Foto: NTB Scanpix) annonse Under fredagens VM-sprint startet Marte Olsbu svært bra i sporet, men skjøt seg bort på første skyting. 10.02.2017 kl 16:24

Thomas Skjeggedal Thorsen

Tlf: NTB Skiskytteren fra Froland kom inn til liggende skyting med en av de beste langrennstidene, men fortsatte med tre bom på første skyting. Da var håpet om en god plassering kjørt for frolendingen, som derimot vartet opp med fullt hus på stående skyting. Olsbu gikk i mål til 54. plass, og får dermed gå jaktstarten søndag. Frolendingen endte 2,06,2 bak vinneren Gabriela Koukalová. Dermed skal det holde hardt for Olsbu å notere seg for en topplassering på jaktstarten. Det er de 60 beste som får starte jaktstarten. Skuffet Olsbu – Jeg er ikke veldig fornøyd nå. Jeg hadde tre bom, så fem treff på stående var ikke rare trøsten. Det blåste på innskyting, og så var det vindstille i konkurranse. Så jeg stilte ned til 0, og det skulle jeg ikke gjort, sa en tydelig skuffet Olsbu til NRK etter målgang. – Jeg har ødelagt to løp nå, og det er kjipt i et mesterskap. Akkurat nå kjennes det ut som jaktstarten blir veldig kjedelig, men jeg må prøve å nullstille i løpet av kvelden og bruke det løpet som øving til normaldistansen, sa hun til NTB senere.

– Hvordan skal du løfte deg etter dette?

– Jeg må bruke litt tid. Nå er jeg skuffet, og det kommer jeg sikkert til å være resten av dagen. Men det er mye igjen av mesterskapet og mye som kan skje, fortsatte Olsbu overfor NTB, og var samtidig klar på at formen er der den skal. Gull til Tsjekkia Tsjekkiske Gabriela Koukalová tok VM-gullet på sprinten for kvinner i Hochfilzen da hun slo Laura Dahlmeier med 6,9 sekunder. Tiril Eckhoff ble beste norske på 14. plass. Eckhoff, som vant sprinten i VM i Holmenkollen i fjor, endte med to bom. annonse