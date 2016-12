Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Olsbu nominert til to priser på Idrettsgallaen : Marte Olsbu, hjemme i Froland, på gården. (Foto: Anne Karin Andersen) Disse utøverne er nominert til idrettsgallaen Årets kvinnelige utøver:

Tiril Sjåstad Christiansen, Tiril Eckhoff, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Ada Stolsmo Hegerberg, Nina Løseth, Maiken Caspersen Falla, Birgit Reitan Øksnes.

Årets mannlige utøver:

Stig-André Berge, Johannes Thingnes Bø, Kenneth Gangnes, Filip Ingebrigtsen, Henrik Kristoffersen, Olav Lundanes, Martin Johnsrud Sundby, Mats Zuccarello.

Årets lag:

Dobbeltsculler lettvekt (Brun/Strandli), Dobbeltsculler tungvekt (Borch/Tufte), Håndballjentene, VM-laget (skiflyging, menn), VM-stafettlaget (orientering, menn), VM-stafettlaget (skiskyting, kvinner), VM-stafettlaget (skiskyting, menn).

Årets gjennombrudd:

Filip Ingebrigtsen, Emil Iversen, Marcus Kleveland, Marte Olsbu, Silje Waade, Karsten Warholm.

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver:

Aida Dahlen, Ann Cathrin Lübbe, Sarah Louise Rung, Birgit Røkkum Skarstein.

Årets mannlige funksjonshemmede utøver:

Andreas Bjørnstad, Bjørnar Erikstad, Kristian Moen, Tommy Urhaug.

Årets trener:

Morten Eklund, Johan Flodin, Thorir Hergeirsson, Gjert Ingebrigtsen, Christian Wolfgang Mitter, Alexander Stöckl.

Årets navn:

Stig-André Berge, Cecilia Brækhus, Johannes Thingnes Bø, Magnus Carlsen, Tiril Eckhoff, Ada Stolsmo Hegerberg, Håndballjentene, Filip Ingebrigtsen, Henrik Kristoffersen, Ann Cathrin Lübbe, Sarah Louise Rung, Mats Zuccarello.

Utøvernes pris:

Utøverne nominerer og stemmer selv.

Årets forbilde:

Ingen nominerte, juryens begrunnelse.

Årets ildsjel:

Egen jury.

Idrettsgallaens hederspris:

Idrettsgallaens hederspris:

Ingen nominerte, juryens begrunnelse.

Marte Olsbu kan vinne to priser under Idrettsgallaen som avvikles på Hamar 7. januar. 21.12.2016 kl 10:29

Oddvar Paulsen

Skiskytteresset fra Froland er nominert i klassen for årets gjennombrudd og årets lag. I klassen for årets lag er skiskytterjentene som tok gull i VM på hjemmebane i stafett nominert. Olsbu tok gull sammen med sammen med Tiril Eckhoff, Fanny Horn Birkeland og Synnøve Solemdal. Skarpe konkurrenter Gullvinnerne fra Oslo-VM konkurrere mot dobbeltsculleren i lettvekt som tok bronse i OL, (Brun/Strandli), dobbeltsculler tungvekt som tok bronse i OL (Borch/Tufte), håndballjentene som tok OL-bronse og EM-gull, VM-laget som tok gull i skiflyging for menn, VM-stafettlaget som tok gull i orientering for menn og VM-stafettlaget i skiskyting for menn som også tok gull i Oslo. Årets gjennombrudd Marte Olsbu er også nominert i klassen for årets gjennombrudd. Her konkurrerer hun mot Filip Ingebrigtsen (friidrett), Emil Iversen (langrenn), Marcus Kleveland (snowboard), Silje Waade (håndball) og Karsten Warholm (friidrett).