Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Olsbu imponerte på jaktstarten: – Selvtilliten tilbake BESTE NORSKE LØPER: Marte Olsbu avanserte 38 plasser på jaktstarten og ble best av de norske løperne på øvelsen under VM i Hochfilzen med 16. plass. (Foto: NTB scanpix) annonse Marte Olsbu var revansjesugen etter fiaskoen på sprinten. Jaktstarten var nærmest prikkfri. 12.02.2017 kl 11:32

Vidar Lorentsen

Tlf: 976 69 552 b Skiskyting Eneste lille malurten i begeret var en bom – på det andre skuddet på første stående skyting. Men ellers var det prikkfritt, med bra fart i sporet og 19 treff på standplass. Hun gikk ut som nummer 54 – etter jaktstarten hadde hun avanserte hele 38 plasser og gikk i mål som nummer 16. Olsbu ble også best av de norske løperne på distansen. Viktig Etter å ha gått seg opp 38 plasser på jaktstarten, var Olsbu langt mer fornøyd enn det hun var etter sprinten to dager tidligere. Det ble en real opptur for 26-åringen fra Froland, som vant spurten mot ei italiensk jente om 16.-plassen. Dermed fikk hun også litt spurttrening foran stafetten, der hun nok en gang – høyst sannsynlig – vil gå ankeretappen, som hun gjorde da laget vant gull i Holmenkollen for et år siden. – Deilig å lykkes på standplass igjen. Dette var en opptur, sa Marte Olsbu til NRK etter løpet. Etter sprinten så hun ikke så lyst på fortsettelsen av VM, men prestasjonen på jaktstarten har fått smilet tilbake. – Nå gleder jeg meg. Dette ga meg selvtilliten tilbake. Det var veldig viktig med et godt løp. Det var derfor jeg gikk, for å få godfølelsen frem mot normaldistansen, uttalte hun i NRK-intervjuet. Veldig fornøyd Hun uttrykte at hun var veldig fornøyd med sin egen prestasjon i Hochfilzen. I mål var hun 1,31 bak gullvinner Laura Dahlmeier. – Det var godt med en opptur etter sprinten. Jeg synes det funker bra i sporet også, men det blir et knotete løp med så mange løpere i feltet. Det er ikke bare å gå forbi løpere. Jeg prøvde å være smart, gå billigst mulig, fortalte hun. Den største snakkisen etter jaktstarten var sølvvinner Darja Domratsjeva fra Hviterussland, kona til Ole Einar Bjørndalen. Hun er akkurat kommet tilbake etter barnefødsel. Bronsen gikk til sprintvinneren Gabriela Koukalová fra Tsjekkia. annonse