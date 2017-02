Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse ØIF-talenter klare for bylag LOVENDE: Denne gjengen med lovende spillere fra ØIF Arendal er med på NM for bylag. MMs- (Foto: Privat) annonse Denne gjengen skal forsvare ØIF Arendal under NM for bylag. 14.02.2017 kl 07:24

Thomas Skjeggedal Thorsen

Tlf: Det er tidligere ØIF Arendal-trener Leif Gautestad som er trener for bylaget fra region Sørvest i Gutter 15-klassen. Han har, sammen med Tore Helgesen, tatt ut ØIF-spillerne Julian Lund Henriksen, Even Lundstrøm, Fredrik Dahl Kirkedam, Oscar Duus Carlsen og Magnus Langeland på laget som skal representere region Sørvest. Det er tatt ut totalt 16 spillere, der altså fem er fra ØIF Arendal. Guttene skal spille mot region Innlandet, Øst, Sør, Vest og Nord under mesterskapet som holdes i Stangehallen 17. – 19. februar. Arrangementet er en del av håndballforbundets talentsatsing, og alle de beste 15 åringene fra hele landet er tiltede. Våre gutter skal representere region Sør Vest, og de er tatt ut etter flere år med trening gjennom forbundets sonetreninger og regionens landslag. Lagene skal spille en kamp fredag, to på lørdag og to på søndag. thth@agderposten.no annonse