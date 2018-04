ØIF møter Drammen i semifinalen Trekning: ØIF Arendal møter Drammen i den andre semifinalen i årets sluttspill. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) annonse ØIF Arendal håndballherrer møter Drammen i semifinalen i årets sluttspill. I den andre semifinalen som spilles best av tre kamper, møter Elverum Haslum. 23.04.2018 kl 08:26 (Oppdatert 08:27)

Det var Elverum som valgte Haslum som motstander etter søndagens kvartfinaler hvor Elverum slo Kolstad og Haslum slo Halden. ØIF Arendal må spille sin første kamp i Drammen, og den spilles enten lørdag 28. april eller søndag 29. april. Hjemmelaget kan velge kampdato.

Returkampen spilles i Sør Amfi onsdag 2. mai. En eventuell tredje kamp spilles den påfølgende helgen – sannsynligvis søndag 6. mai.

Onsdag 2. mai spiler også Arendal Fotball 2. runde-kamp i fotballcupen mot Start på Bjønnes i Arendal.

Daglig leder i ØIF Arendal, Bjørn-Gunnar Bruun Hansen opplyser at ØIF Arendal nå vil ta et initiativ til at de to kampene legges til tidspunkt som gjør at publikum kan få med seg begge kampene.