ØIF med knepen seier i Luxembourg: - Vi har mer å gi 4 MÅLS LEDELSE: Åsmund Strat og ØIF Arendal vant 29-25 mot Esch lørdag. Returen spilles søndag. Strat stod godt mellom stengene i første 1. omgang da han spilte cirka 20 minutter. Keeperkollega Uros Tomic hadde flere viktige redninger på tampen av kampen. (FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN) SAMME HALL SØNDAG: Eirik Heia Pedersen og Sondre Paulsen har som resultattavla viser fire mål å gå på før returmøtet i samme hall i Luxembourg søndag. (Foto: ØIF Arendal) FRA SYKESENGA: Sander Simonsen (t.v.) slet med sykdom inn mot kamp, men ble frisk nok til å starte matchen. Her hviler han ut. Til høyre målvakt Åsmund Strat (Foto: ØIF Arendal) Kampfakta Håndball:

EHF-cupen, 1. kvalifiserende runde, 1. kamp Handball Esch – ØIF Arendal 25-29 (11-13)

Centre Omnisport H. Schmitz, Esch-sur-Alzette

500 tilskuere

Utvisninger: Esch 1 x 2 min., ØIF 3 x 2 min.

ØIF Arendals lag og mål:

Åsmund Strat, Uros Tomic - August Baskår Pedersen 8, Sondre Paulsen 3, Laurits Mo Rannekleiv 2, Eirik Heia Pedersen 5, Josip Vidovic 2, Sander Simonsen 5, Anders Skiaker Myhra 2, Kristoffer Pedersen 2, David Rui.

ØIF Arendal vant med fire mål i første kvalik-kamp i EHF-cupen borte mot Handball Esch. Søndag er det "hjemmekamp" i Luxembourg. - Grei ledelse, men skulle gjerne ha ledet litt mer, sier August Baskår Pedersen. 02.09.2017 kl 20:30 (Oppdatert 21:29)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942 ØIF Arendal møtte Handball Esch i 1. kamp i 1. kvalik-runde i EHF-cupen lørdag.



Det endte med 29-25-seier til ØIF.



Returkampen mot Esch spilles søndag, også det i Esch-sur-Alzette i Luxembourg. Da har ØIF "hjemmekamp".



Sammenlagtvinneren går til 2. kvalik-runde.



- Dagens kamp var bra, men vi har mer å gi. Vi er fornøyd med seieren. Vi er et klart bedre lag enn dem, og det skal vi vise i morgen. Firemålsledelse er greit, men vi skulle gjerne ha ledet litt mer til morgendagens kamp. Vi varierer for mye i kampen, sa ØIF-vingen August Baskår Pedersen til Agderposten lørdag kveld.



Han satte inn åtte mål og ble delt toppscorer i bortekampen. Slik var kampen: Slik var kamputviklingen:

* SLUTT: ØIF vinner 29-25.



* 57 min: Uros Tomic i ØIF-buret med viktig redning. Fortsatt 26-24 til ØIF.



* 55 min: 26-24 til ØIF.



* 53 min: ØIF i føringen 26-23 etter flott kantscoring av Sander Simonsen som er på beina igjen etter spysyke inn mot match.



* 51 min: Esch nærmer seg. Bare ett mål bak. 24-23 til ØIF. Paulsen fortsetter kampen.



* 49 min: Sondre Paulsen har fått seg en smell, og må bytte med David Rui. Svakere ØIF-periode nå. Leder 23-20.



* 46 min: 22-17 til ØIF. Ser ut til å avgjøre det første oppgjøret nå.



* 43 min: ØIF leder 19-16.



* Pause: Arendal-laget er i føringen 13-11 mot Handball Esch. ØIF lå under 0-2 og 2-4 før laget leverte ti solide minutter og snudde til 10-6-ledelse



Da var det spilt snaue 20 minutter. Inn mot pause tillot ØIF hjemmelaget å nærme seg.



Stillingen var 12-11 til ØIF før kaptein Heia Pedersen økte til tomålsledelse ved sidebytte.



Eirik Heia Pedersen og August Baskår Pedersenlaget tre mål hver for ØIF før pause



