ØIF med knepen seier i Luxembourg

4 MÅLS LEDELSE: Åsmund Strat og ØIF Arendal vant 29-25 mot Esch lørdag. Returen spilles søndag. Strat stod godt mellom stengene i første 1. omgang da han spilte cirka 20 minutter. Keeperkollega Uros Tomic hadde flere viktige redninger på tampen av kampen. (FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN) Kampfakta Håndball:

EHF-cupen, 1. kvalifiserende runde, 1. kamp Handball Esch – ØIF Arendal 25-29 (11-13)

Centre Omnisport H. Schmitz, Esch-sur-Alzette

ØIF Arendals lag:

Åsmund Strat, Uros Tomic - August Baskår Pedersen , Sondre Paulsen, Laurits Mo Rannekleiv, Eirik Heia Pedersen, Josip Vidovic, Sander Simonsen, Anders Skiaker Myhra, Kristoffer Pedersen, David Rui annonse ØIF Arendal vant med fire mål i første kvalik-kamp i EHF-cupen borte mot Handball Esch. Søndag er det "hjemmekamp" i Luxembourg. 02.09.2017 kl 20:30 (Oppdatert 20:42)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942 ØIF Arendal møtte Handball Esch i 1. kamp i 1. kvalik-runde i EHF-cupen lørdag:



* SLUTT: ØIF vinner 29-25.



Returkampen mot Esch spilles søndag, også det i Luxembourg. Da har ØIF "hjemmekamp".



* 57 min: Uros Tomic i ØIF-buret med viktig redning. Fortsatt 26-24 til ØIF.



* 55 min: 26-24 til ØIF.



* 53 min: ØIF i føringen 26-23 etter flott kantscoring av Sander Simonsen som er på beina igjen etter spysyke inn mot match.



* 51 min: Esch nærmer seg. Bare ett mål bak. 24-23 til ØIF. Paulsen fortsetter kampen.



* 49 min: Sondre Paulsen har fått seg en smell, og må bytte med David Rui. Svakere ØIF-periode nå. Leder 23-20.



* 46 min: 22-17 til ØIF. Ser ut til å avgjøre det første oppgjøret nå.



* 43 min: ØIF leder 19-16. Status ved pause: Arendal-laget er i føringen 13-11 mot Handball Esch.



ØIF lå under 0-2 og 2-4 før laget leverte ti solide minutter og snudde til 10-6-ledelse



Da var det spilt snaue 20 minutter. Inn mot pause tillot ØIF hjemmelaget å nærme seg.



Stillingen var 12-11 til ØIF før kaptein Heia Pedersen økte til tomålsledelse ved sidebytte.



Eirik Heia Pedersen og August Baskår Pedersenlaget tre mål hver for ØIF før payse

**Saken oppdateres utover i 2. omgang.

