ØIF jakter e-cup i tysk heksegryte UTFORDRING: Sondre Paulsen og resten av ØIF-laget står foran en tøff oppgave. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) ØIF Arendal møter tyske Göppingen i siste kvalifiseringsrunde til EHF-cupen onsdag. Agderposten følger kampen direkte. 15.11.2017 kl 18:56 (Oppdatert 19:06) Øystein Bjerkestrand

Øystein Bjerkestrand Det er ikke et hvilket som helst lag som står på motsatt banehalvdel. Göppingen har riktignok hatt en dårlig start på sesongen i tysk Bundesliga, men vant EHF-cupen i fjor. Det er med andre ord en tøff oppgave for ØIF-guttene, men Göppingen tar ikke lett på kveldens batalje. – Vi skal absolutt ikke undervurdere ØIF Arendal, har sportsdirektøren uttalt til klubbens nettside. Les også: Göppingen: - Vi må ikke undervurdere ØIF Arendal Kampen spilles i Göppingens storstue, EWS Arena. Den har plass til hele 5600 tilskuere. Det er ventet at tribunene fylles opp i kveldens kamp. Kampen er den første av to. Returmøtet spilles i Sør Amfi 25. november. Göppingen kommer rett inn i tredje kvalifiseringsrunde, mens ØIF har vært gjennom to runder. I første runde ble det seier mot Esch, før OCI Lions ble slått i andre kvalikrunde. Vi følger kampen LIVE fra klokken 20.00:

