annonse annonse annonse ØIF Arendal smadret St. Hallvard - 19-åring ble toppscorer TOPPSCORER: Sindre Aho (t.h.), her mot Halden, laget ni mål mot St. Hallvard søndag. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) Kampfakta: Håndball:

Eliteserien menn

St. Hallvard – ØIF Arendal 21-33 (7-16)

Reistad Arena

Utvisninger: St. Hallvard 1 x 2 min., ØIF 3 x 2 min.

Toppscorer St. Hallvard: Peter Dahl Christensen, 7 mål.

Dommere: Mads Fremstad og Markus Pedersen.

Kamputviklingen (hvert 5. minutt):

1. omgang: 1-3, 1-4, 3-6, 3-10, 5-13, 7-16 (pause).

2. omgang: 10-20, 12-23, 13-24, 18-27, 20-30, 21-33 (slutt)

ØIF Arendals lag og mål:

César Almeida, Åsmund Strat – Josip Vidovic 6, August Baskår Pedersen 2, Henrik Fauske, David Svenningsen 1, Sindre Aho 9, Sondre Paulsen 5, Eirik Heia Pedersen 1, Laurits Rannekleiv 1, Einar Ingi Hrafnsson 6, Sander Simonsen, Kenny Ekman 1, Håkon Finsrud 1. annonse ØIF Arendal overkjørte etterhvert jumbolaget St. Hallvard og vant med tolv mål på bortebane. 05.02.2017 kl 19:41

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942 ØIF Arendals bakspiller og playmaker Sindre Aho ble kampens toppscorer med ni mål – i klubbens første kamp uten eliteseriens mestscorende spiller, Lars Jakobsen. Dansken ble solgt til Midtjylland i VM-pausen.



**Saken oppdateres Slik var 1. omgang: Den brasilianske VM-målvakten César Almeida markerte seg ved å redde de tre første avslutningene til St. Hallvard, inkludert et straffekast. I angrep slo Josip Vidovic an tonen med å lage to av ØIF Arendals tre første mål. ØIF stod godt i forsvar i åpningsminuttene og ledet 3-1 etter ti minutter. Det poengløse jumbolaget fra Lier holdt brukbart stand foran eget mål og lå tre mål bak (3-6) etter halvspilt omgang. Men plutselig kom et taktomskifte fra ØIF som laget fire på rappen til 10-3-ledelse ti minutter før pause. Derfor og ut beholdt de regjerende seriemesterne grepet om matchen. Til pause var ledelsen på hele ni mål (16-7). Slik var 2. omgang: ØIF gjorde en rekke endringer etter pause, ettersom seieren i praksis var i boks. Laurits Rannekleiv, Sander Simonsen, Håkon Finsrud og Henrik Fauske fikk verdifull spilletid. I buret fikk Almeida hvile de siste 15 minuttene da Åsmund Strat tok hans plass. Sindre Aho åpnet omgangen flott med tre mål på rappen for hans del, og etter snaue fem minutter var ØIF i føringen 20-10. Bortelaget ledet med 13 mål på det meste, og vant 33-21 til slutt. annonse