Nytt superløp av Olsbu - nå er hun nest best i verden STABIL I VERDENSTOPPEN: Marte Olsbu står med plasseringene 10-7-3-13-5 på sine fem første verdenscuprenn denne sesongen. (Foto: NTB Scanpix) Verdenscupen sammenlagt: Verdenscupen i skiskyting, kvinner (4 av 22 renn) - før lørdagens jaktstart: 1) Justine Braisaz, Frankrike 160, 2) Denise Herrmann, Tyskland 151, 3) Solemdal 145, 4) Olsbu 143, 5) Nadesjda Skardino, Hviterussland 143, 6) Mäkäräinen 142, 7) Julia Dzjima, Ukraina 137, 8) Lisa Vittozzi, Italia 130, 9) Valj Semerenko, Ukraina 111, 10) Wierer 108. Øvrige norske (topp 30): 21) Fenne 78, 29) Tandrevold 50. Marte Olsbu gikk en meget god jaktstart og avanserte til 5. plass i verdenscupen i skiskyting i Hochfilzen. Nå er hun på 2. plass i verdenscupen sammenlagt.

Olsbu lå før jaktstarten som nummer fire i sammendraget, 17 poeng bak Justine Braisaz fra Frankrike som hadde ledertrøya.



Frolendingen endte på 5. plass i jaktstarten og avanserte til 2. plass i sammendraget, 13 poeng bak Kaisa Mäkäräinen som ble nummer to i rennet bak Anastasija Kuzmina



- Jeg er veldig godt fornøyd. Jeg skjerpet meg etter den ene bommen. Formen i sporet kunne vært bedre. Det var litt seigt. Dette betyr mye. Jeg har vært veldig stabil denne sesongen. Nå håper jeg kan knalle til med skikkelig gode løp, sa Olsbu til NRK.



Det deles ut 60 poeng til vinneren av hvert renn i verdenscupen.



Marte Olsbu gikk ut som nummer 13 på lørdagens jaktstart, cirka 34 sekunder bak en pallplass. Det skilte 1.04 minutter opp til teten fra start.



Slik var løpsutviklingen:

Passering 1,2 km:

Olsbu har avansert til 11. plass, 55 sekunder bak teten. Har hentet inn ni sekunder allerede på Darja Domratsjeva som vant sprinten fredag.

Beste norske er Ingrid Landmark Tandrevold på en foreløpig 6. plass.



1. skyting:

Domratsjeva beholder ledelsen etter fullt hus på første liggende skyting. Olsbu pådrar seg én bom og passerer ut på 15. plass, 1.20 minutter bak teten og 34 sekunder fra en pallplass. Hilde Fenne er nummer tre etter feilfri skyting, mens Tandrevold er på femteplass - også hun med fullt hus.



2. skyting:

Domratsjeva med fullt hus igjen og fortsatt ledelse. Feilfritt av Olsbu som nå er nummer 13, 1.17 minutter fra teten og 37 sekunder fra tredjeplassen. Frolendingen er beste norske i øyeblikket, like foran Tandrevold. Synnøve Solemdal er på 16. plass, mens Fenne har falt ned til 17. plass med to bom.



3. skyting:

Domratsjeva mister ledelsen til Anastasija Kuzmina fra Slovakia. Olsbu skyter fem blinker rett ned igjen og passerer på 7. plass, 1.03 minutt bak lederen. Opp til pallen er det cirka 45 sekunder. Øvrige norske passeringer: Solemdal på 8. plass, Tandrevold på 15. plass og Fenne på 26. plass.

4. skyting:

Kuzmina med fullt hus, men Domratsjeva er like god og ligger drøye 8 sekunder bak. Nytt fullt hus for Olsbu som går ut på 5. plass, snaue 48 sekunder bak lederen og 26 sekunder fra pallen. En nytt toppløp for frolendingen er på gang. Solemdal er på sjuendeplass.



Målgang:

Kuzmina vinner lørdagens jaktstart, 10 sekunder foran Kaisa Mäkäräinen. Domratsjeva blir nummer tre. Marte Olsbu inn til 5. plass, 58,2 sekunder bak vinneren og 47 sekunder fra pallen.

Dermed tyder det på at Olsbu er på 2. plass i verdenscupen sammenlagt, like bak Kaisa Mäkäräinen.



Øvrige norske plasseringer: Solemdal 8, Tandrevold 17, Fenne36.