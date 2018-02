Ny Jerv-seier: Prøvespillere aktuelle PRØVESPILTE: Jerv testet Odd-spilleren Erik Eikeng i oppgjøret mot Notodden. Kantspilleren hadde målgivende til 3-1-scoringen rett før pause. (Foto: Morten Skifjeld, Varden) LEDET AN: Jerv-kaptein Glenn Andersen satte inn ledermålet i kampen mot Notodden etter cirka 18 minutters spill. Her er han avbildet på La Manga i fjor. (Foto: Alexander Nupen) annonse Jerv tok seg greit av nyopprykkede Notodden i fredagens treningskamp. En ny prøvespiller hadde målgivende pasning i 3-1-seieren. 02.02.2018 kl 17:33 (Oppdatert 20:00)

Jerv vant 3-1 over telemarkingene i Idrettsparken i Notodden. Dermed ble det en målløs 2. omgang mellom lagene som møtes i 1. divisjon til våren.

Kantspiller Eikeng har vært på benken i Eliteserien for Odd i én kamp, og har hatt 2. divisjon som sin kamparena med Odds andrelag. I tillegg har han vært i aksjon i en cupkamp for A-laget.

Han trente for første gang med Jerv på onsdag.

– Erik er trygg med ball, få balltap. God fysikk. Positiv kamp fra han på høyrekanten, sa Sandstø til Agderposten om spilleren som har vært med i Odds a-stall.

Fereira høyaktuell

Eikeng og Jerv skal i dialog i helgen om veien videre.

Sandstø var også klar på at Fereira er høyaktuell for Jerv.

– Han er god offensivt og jobber hardt. Men han merker kjøret nå. Han spilte 45 minutter og viser at han er giftig. Han ser spennende ut. Nå holder vi på å kartlegge med alle hans tidligere klubber så vi ikke gjør noe feil og kan hente han gratis, fortalte Sandstø om den dribleglade kantspilleren.

Også Qudus Lawal fikk 45 minutter mot Notodden, men han er klubben fortsatt usikker på.

– Solide

Jerv-treneren var også tydelig på at kampen mot Notodden var nok en god kamp av Jerv.

– Vi var veldig solide og løper mye. Veldig god kommunikasjon. Notodden hadde knapt farlige sjanser, så vi ser solide ut defensivt samtidig som vi scorer mål. Dette betyr mye for treningsarbeidet. Vi ser mye av det vi trener på i kamp, sier Sandstø, og legger til:

- Vi spilte mot et lag som skal spille i samme divisjon som oss og det var ganske bra forskjell på lagene.

Slik kom scoringene til Jerv, ifølge rapporter på klubbens Facebook-side:

0-1: Glenn Andersen etter 18 minutter, nikker i bue over keeper

0-2: Aram Khalili er nest sist på ballen før en Notodden-spiller sender den i eget nett.

1-3: Erik Eikeng hæler ballen videre til Espen Knudsen som øker ledelsen etter at Notodden hadde redusert til 1-2 like før.

Testet Odd-spiller

Jerv startet med følgende lag:

Øystein Øvretveit – Bruce Wembangomo, Espen Knudsen, Glenn Andersen, Kristoffer Tønnessen – Mathias Wichmann, Thomas Zernichow, Martin Hoel Andersen – Erik Eikeng, Aram Khalili, Luke Ferreira



Benyttede innbyttere: Ulrik Berglann, Qudus Lawal, Sander Haugen, Tobias Collett, Halvor Hovstad og Eirik Haugstad.

Jerv vant 4-0 over Vindbjart i vinterens første treningskamp.