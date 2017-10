Norsk komet lyste opp i Sölden GLISTE: Kristin Lysdahl gliste i målområdet etter å ha kommet i mål i 2. omgang av i verdenscuprennet i storslalåm i Sölden lørdag. Lysdahl kom på 8.-plass i rennet. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix) I AKSJON: Kristin Lysdahl i aksjon i 2. omgang av verdenscuprennet i storslalalåm i Sølden. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix) annonse Det er like godt å merke seg navnet først som sist: Kristin Lysdahl. 21-åringen freste ned til 8.-plass under lørdagens verdenscuprenn i Sölden. 28.10.2017 kl 16:27



Sölden har ikke vært noen god norsk bakke, og derfor var det overraskende at 21-åringen fra Asker gjorde det så skarpt i sitt fjerde verdenscuprenn i karrieren.

17.- og 21.-plass var det beste hun hadde i verdenscupen sist sesong. Det skjedde i romjula.

– 1.-omgangen var over all forventning. Etter det bestemte jeg meg for at jeg bare måtte angripe og gå hardt ut. I 2. omgang følte jeg at jeg gjorde det, men da hadde jeg også et par feil. Men det er sånn det er. Jeg er likevel fornøyd med dagen, sa Lysdahl.

Her forteller hun hva som skjedde da hun gjorde den store feilen i henget i 2. omgang. Lysdahl hadde 1,48 minutter opp til vinneren Viktoria Rebensburg fra Tyskland, og det var 95 hundredeler til 3.-plasserte Manuela Mölgg fra Italia.

– Jeg ble tatt litt på senga over at det var såpass mørkt i henget. Sola hadde gått langt ned, og det var litt skygge. Jeg prøvde bare å «gunne» ned. Det var ikke noe sjokk, det var bare det at jeg ikke så godt.

Glapp

– Var det pallen som glapp da du gjorde den feilen?

– Sånn kan jeg ikke tenke. Jeg er strålende fornøyd med topp 10-plassering i dag. Jeg må ta det litt steg for steg.

For dem som følger alpinsporten tett er navnet kjent. Hun vant blant europacupen i storslalåm sist sesong under treneren Erik Skaslien. Hun ble nummer to i europacupen sammenlagt, og det var det som gjorde at hun ikke kjørte verdenscup etter jul, bare VM der 17.-plass i kombinasjonen ble beste resultat. i storslalåm ble det 23.-plass.

– Jeg har stått på ski hele livet, og begge mine brødre (Andreas og Espen) har også stått på ski. Jeg synes det er så gøy å stå på ski, og da er det også gøy å ta steg videre og hele tiden forbedre seg.

Irritabelt

– Tror du at du kommer til å irritere over den feilen når du har fått summet deg litt?

– Helt sikkert. Men man kan ikke tenke sånn. Det er sjelden man får til to helt perfekte omganger. Litt rusk og rask må man regne med, i hvert fall på det nivået jeg er nå. Jeg jobber med å stabilisere meg.

– Hva betyr dette rennet for det som kommer?

– Det betyr veldig mye for meg. Det er veldig motiverende og kult å få det ut i renn.

– Og dere er et lag som presterer. Ragnhild Mowinckel ble nummer sju, Nina Haver-Løseth nummer 22 og Kristin Gjelsten Haugen nummer 23.

– Det er kult å være en del av et skikkelig lag igjen. Det har vi ikke hatt på en stund. Selv om ikke alle alltid får det til, så presterer noen.

Lagvenninnene var imponert over Lysdahls prestasjon i årets første verdenscuprenn.

– Tøft. Hun er en veldig uredd type. Hun har kjørt bra på trening i det siste også, sa Nina Haver-Løseth.

– Helt fantastisk. Det er kult at vi har fire stykker i en finaleomgang og at vi har Kristin her som kjører utrolig bra. Hun har vist det på trening i det siste at hun absolutt henger med og kjører fort. Det er veldig kult. Det er spennende tider med bredden i laget, sa Mowinckel. (©NTB)