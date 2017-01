Norge til kvartfinale, knuste Makedonia

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

KAMPFAKTA: Håndball-VM menn lørdag, åttedelsfinale i Albertville: Norge - Makedonia 34-24 (12-10) 5700 tilskuere Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen - Sander Sagosen 5, Joakim Hykkerud, Bjarte Myrhol 5, Kent Robin Tønnesen 1, Magnus Jøndal 6, Kristian Bjørnsen 5, André Lindboe, Magnus Gullerud 3, Magnus Abelvik Rød 1, Christian O'Sullivan, Eivind Tangen 6, Gøran Johannessen 2, Espen Lie Hansen, Petter Øverby. Toppscorer Makedonia: Kiril Lazarov 6. Dommere: Renars Licis/Zigmars Sondors, Latvia Utvisninger: Norge 2 x 2 min., Makedonia 4 x 2 min. ** Norge møter enten Danmark eller Ungarn (møtes søndag) i kvartfinale tirsdag. Norge er klare for kvartfinale i håndball-VM for herrer. 21.01.2017 kl 17:34

Kristian Bjørnsen & Co kjørte over Makedonia med 34-24 (12-10) i åttedelsfinalen i håndball-VM i Albertville i Frankrike og spiller kvartfinale tirsdag mot Danmark eller Ungarn. Mot gigantmøte Torbjørn Bergerud og de norske håndballgutta er trolig bare et par dager unna et gigantmøte med Danmark. Åttedelsfinalen endte med total utklassing og på et vis som skremmer selv stornasjoner. Nå venter vinneren av Danmark - Ungarn i kvartfinalen tirsdag. Danskene blir klar favoritt til å gå videre fra søndagens åttedelsfinale. Danmark er OL-mester, men har levert meget varierende hittil i VM. Norge var et par-tre hakk bedre enn Makedonia, men en norsk skuddslurvete periode midtveis i 1. omgang gjorde at det bare sto 12-10 ved pause. Det holdt Balkan-laget inne i kampen. Keeper Bergerud spilte en kanonomgang med 50 i redningsprosent. Farvel Bjarte Myrhol og Kristian Bjørnsen (i tomt mål) la kjapt på til 14-10. Eivind Tangen blåste inn 15-11 med sitt tredje mål for dagen. Han spilte en knallkamp. Når så Magnus Jøndal utnyttet nok et åpent Makedonia-mål og gjorde 16-11, var lyset slukket, døren låst og nøkkelen borte for makedonerne denne gangen. Resten av kampen ble en defilering uten at de norske gutta behøvde å gå i kjelleren på noe vis. Norges eneste tap hittil i VM kom mot vertsnasjon Frankrike. Det skjedde i en kamp der dommerne favoriserte de franske gutta solid. Stopp Lørdag var det nok en gang Norge mot Kiril Lazarov. Den makedonske superstjernen nærmer seg 1300 landslagsmål. Han har vunnet mange kamper nesten på egen hånd. Men i OL-byen Albertville gikk det ikke. Norges kollektiv var forberedt på makedonernes utstrakte bruke av ekstra utespiller (sju mot seks) og forsvarte seg stort sett meget solid. Lazarov ble også pakket godt inn. Han havnet på svært uvanlig få mål til ham å være. Hvile Norge får nesten tre hele døgn uten kamp. Oppladningen skjer i en liten alpelandsby en snau halvtimes kjøretur fra Albertville. En seier over Danmark i kvartfinalen vil være tidenes fulltreffer av et norsk herrelandslag. Etter 4.-plassen i fjorårets EM, er laget til Christian Berge en het outsider i VM. Dit kom Norge uten å være kvalifisert. Det ble tap mot Slovenia i kvalifiseringen, men et frikort fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF) tikket ikke lenge etter inn til Ullevaal stadion. Danmark vant fotball-EM i 1992 etter å ha fått et wildcard ... På en topp norsk dag er ingen trygg for laget til Christian Berge. (NTB)