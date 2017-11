Nøkkelspiller forlenger med Jerv

Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Med videre: Andreas Hagen (t.v.) og konferansier Amund Lutnæs på Jerv Awards på Skyline i Grimstad lørdag. (Foto: Petter Lauvrak, FK Jerv ) Årets beste Jerv-spiller fortsetter i klubben. 26.11.2017 kl 12:09 (Oppdatert 12:10)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942 Andreas Hagen er enig med klubben om en 2-årskontrakt, opplyser FK Jerv i en pressemelding. Han fortalte dette under Jerv Awards på Skyline i Grimstad lørdag kveld. Kona Kelsey Hood hadde siste ord, og nå blir paret værende i Grimstad. Saken oppdateres Hagen ble kåret til Årets spiller og Spillernes spiller. Jerv endte på en svak 13. plass i 1. divisjon i år.

