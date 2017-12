Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Nå skal han trene Start – hilses av Solskjær BYTTER KLUBB: Moldes assist-trener Mark Dempsey blir Starts nye trener kommende sesong. (Foto: NTB scanpix) annonse Mark Dempsey ble fredag presentert som mannen som skal føre Start gjennom Eliteserien i fotball kommende sesong. 01.12.2017 kl 13:12

NTB – Jeg kjenner energi og er klar for å være hovedtrener i en klubb der det er masse spennende som skjer. Tiden var inne for meg til å gjøre dette valget. Nå er det bare om å gjøre å få med seg klubben og omgivelsene, sa Dempsey etter å ha blitt presentert som Start-trener fredag. Denne sesongen har Dempsey jobbet som en av Ole Gunnar Solskjærs assistenter i Molde. Tidligere har engelskmannen også vært trener i Haugesund og Djurgården. Start gjør comeback i Eliteserien etter en sesong i 1. divisjon. 53-åringen har lenge vært sørlendingenes førstevalg. Ambisjoner Start valgte å skille lag med Steinar Pedersen tidligere i høst. Det skjedde før opprykket var i boks. Med nye eiere har Kristiansand-klubben ambisjoner om å markere seg på toppnivå i norsk fotball igjen. Start har styrket flere nøkkelposisjoner i ledelsen det siste halvåret. Blant andre tiltrer skiskytternes sportssjef Morten Aa Djupvik som HR-sjef i klubben over nyttår. I årets 1. divisjon endte Start på annenplass bak suverene Bodø/Glimt. Solskjær-hilsen Molde-manager Ole Gunnar Solskjær ønsker sin kollega lykke til videre. – Mark hadde et brennende ønske om å være hovedtrener igjen, og vi ønsker ham lykke til i Kristiansand. Han bidro sterkt til at vi dro i land sølvmedaljen i år, med sin kunnskap og engasjement, sier Solskjær i en pressemelding fra Molde. (©NTB)

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse