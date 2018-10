Nå kan du stemme på din ildsjel-favoritt: – Fem fantastiske kandidater De nominerte: Jon Skarli og Dagfinn Birkenes. (Foto: ) JURYEN: Oddvar Paulsen i Agderposten, Svein Lien i Aust-Agder Idrettskrets og Nils Tore Augland i LOS. (Foto: ) Med nærmere 20 kvalifiserte nominasjoner har juryen hatt en nesten umulig oppgave med å velge ut fem nominerte til årets ildsjelpris. Men de kom i mål, og nå kan du stemme fram din favoritt fram til 26. oktober. 14.10.2018 kl 18:25 (Oppdatert 19:59)

For fjerde år på rad skal Agderpostens lesere stemme fram årets ildsjel i Aust-Agder-idretten. Prisen skal deles ut på arrangementet Idrettsgalla Sør som går av stabelen i Sør Amfi 3. november.

Gjennom de siste tre ukene har det omtrent daglig ramlet inn nominasjoner i vår digitale postkasse, og for juryen bestående av Oddvar Paulsen (Agderposten), Nils Tore Augland (LOS) og Svein Lien (Aust-Agder Idrettskrets) var det derfor vanskelig å plukke ut fem av disse.

– Det har kommet inn veldig mange bra forslag, men vi mener vi har funnet fram fem fantastiske – og ikke minst fortjente – kandidater, selv om alle de som har blitt foreslått selvfølgelig fortjener heder og ære for innsatsen de legger ned for idretten i Aust-Agder, sier Agderposten-redaktør Oddvar Paulsen.

De fem nominerte er Åse Mortensen, Jon Skarli, Erik Ose, Svein Erik Andersen og Dagfinn Birkenes.

Leserne kan stemme på sin favoritt fram til 26. oktober. Deretter går de to nominerte med flest stemmer videre til en superfinale. Alle de nominerte vil bli behørig presentert gjennom de neste to ukene, men allerede nå kan du begynne å stemme.

Les mer om kandidatene under avstemningsboksen.

Åse Mortensen

46-åringen med det store hjertet for både hester, ryttere og alt rundt hestesporten er nominert til denne prisen for første gang. Mortensen er lønnet av klubben, men nomineres for den enorme frivillige innsatsen hun har lagt ned gjennom de siste årene helt til den dag i dag.

Allerede som 15-åring ofret Mortensen skolegangen for å jobbe som frivillig ved rideklubben på Fevik. Livet med hestesporten var og ble altoppslukende, og i en alder av 17 tok hun på seg å arrangere all stevneaktivitet ved anlegget.

Helt fra 1990 har Mortensen ledet klubbens sportskomité – en periode som har vært tidenes opptur i klubbens lange historie. I sin nominasjon skrives det følgende:

– AGR arrangerer stevner opp mot 26 ganger i året, altså annenhver helg. I tillegg arrangeres trening- og rekrutteringsstevner midt i uka. Siden 1990 har det vært ufattelige 250.000 deltakere fra inn- og utland. Det sier seg selv at Åse – i tillegg til å ofre skolegang – også har ofret all sin fritid for det som er blitt en ledende institusjon i norsk ryttersport.

Jon Skarli

Skøyteentisuasten og ildsjelen Jon Skarli er nominert for sin utrettelige innsats for skøytemiljøet på Sørlandet.

– Uten han hadde det trolig ikke vært noe skøytemiljø på Sørlandet, heter det i begrunnelsen for hans kandidatur.

– Det var hans egenhendige innsats fra 1990 som gjorde at banen på Dølemo ble utvidet tog nivellert slik at den kunne islegges, og siden har han vært primus motor.

Mange kjenner nok Skarli som banemester i Arendal hvor han står på natt og dag for at isen skal være best mulig til stevner og trening. Når det er som travlest har han en seng på banen for å hvile mellom slagene.

– Tidligere landslagstrener Jarle Pedersen uttalte en gang at Jon Skarli burde vært klonet og sendt rundt til alle baner i hele landet. Ingen dårlig attest.

Erik Ose

Som trener, lagleder, nestleder og ildsjel i Øyestad i 35 år, har Erik Ose definitivt gjort seg fortjent til en nominasjon til årets ildsjel. Han har stått på sidelinjen som trener siden 1983 da han ledet et jentelag i en klubb som i utgangspunktet var for gutter.

I 1991 var han blant de viktigste personene da idrettsskolen ble etablert. Fremdeles er han leder og trener i idrettsskolen for barn i alderen 5–12 år hvor lek og allsidighet står i sentrum.

Gjennom alle sine år i Øyestad har han tatt ansvar som trener, lagleder og andre oppgaver. For øyeblikket er han nestleder i Øyestad IF allianse.

– Som en elev sa i en avslutningstale: Erik, du har lagt ned mange, mange liter svette på sykkelsetet på vei til forskjellige aktiviteter i nærheten av Nedenes skole, heter det i begrunnelsen for nominasjonen.

Svein Erik Andersen

Dette er det man utvilsomt har lov til å kalle en dommer- og klubblegende. I over 50 år har Svein Erik Andersen i Sørfjell IL gjort en formidabel innsats for håndballen.

Han har mottatt hederspriser i håndballkretsen og i regionen for sitt utrettelige pågangsmot.

Ifølge lederen i håndballregionen SørVest «vet alle» hva Svein Erik har utrettet for håndballen i distriktet, og derfor har man ikke sett noe behov for å lage en liste over det han gjort gjennom sin lange og innholdsrike karriere.

– Svein Erik er en av de man alltid kan stole på, som alltid stiller opp og som alltid er positiv. Det finnes nok ikke tall på antall kamper han har dømt. Han har videre bidratt til å utdanne utallige dommere i distriktet vårt, noe idretten vår er 100 prosent avhengig av, heter det i begrunnelsen.

Og til tross for at han nå har gått over i pensjonistenes rekker, fortsetter han å holde kurs og utdanne dommere.

Dagfinn Birkenes

Birkenes er en ildsjel i ordets rette forstand. 78-åringen fra Birkenes har vært nominert tidligere og kommet til finalen, men ikke nådd helt opp. Men i år får han en ny, fortjent sjanse.

Altmuligmannen har hele 53 år med frivillig innsats i Birkenes idrettslag bak seg. Som seg hør og bør er han æresmedlem i klubben og har fått Birkenes kommunes kulturpris for sin innsats for idretten.

Gjennom de 53 årene har han hatt verv som leder i juniorfotballen, oppmann for seniorlaget og treneransvar for ulike aldersgrupper. I tillegg har han fartet rundt i fylket som kretsdommer.

– Men den største innsatsen har han lagt ned i Birkenesparken. Han har vært med på samtlige utbygginger i anlegget vårt og har vært medlem av utallige byggekomiteer. Da vi hadde den store utbyggingen i 1989, forteller informerte kilder at han jobbet 8–900 timer for idrettslaget det året, skrives det i nominasjonen.

For tiden planlegges det en ny hall, og Dagfinn Birkenes er naturligvis med i arbeidskomiteen.

I denne saken er det ikke nok plass til å utbrodere om alt det han har vært med på, men for hovedpersonen har det viktigste vært å bidra for barn og unge i kommunen.

– Hadde det ikke vært for disse, hadde jeg nok ikke holdt på så lenge, har han uttalt.

Gode kandidater

Det mangler altså ikke på gode kandidater til årets ildsjel. Det er mulig å stemme både fra datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. Men det er kun mulig å stemme én gang pr. døgn pr. enhet. Du vil etter hvert finne avstemningen flere steder på Agderposten.no.

Den innledende avstemningen vil pågå frem til 26. oktober. De to med flest stemmer går videre til superfinalen, som avgjøres ved en ny avstemning fram til idrettsgallaen 3. november.

