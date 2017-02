Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Nå er hun tilbake i Amazon COMEBACK: Linn Farbergshagen gjør comeback i Amazon. (Foto: ) annonse Linn Farbergshagen er siste navn som er klar for kommende sesongs Amazon-lag. 02.02.2017 kl 07:46

Vidar Lorentsen

Tlf: 976 69 552 Farbergshagen spilte for Amazon frem til 2015, men dro fra klubben etter nedrykket og trappet ned i Gimletroll. Nå er imidlertid lysten tilbake og Farbergshagen har satt sitt navnetrekk på en ny avtale med sin gamle klubb. Det melder Amazon på deres offisielle side på Facebook. Hun spilte i alt 20 kamper i Toppserien mens Amazon var i det gjeveste selskapet. Klubben melder også at Årdals-jenta Martine Mæhle også er klar for klubben. Også Mæhle kommer fra Gimletroll, der hun har vært i fire sesongen. Når spillere som Sofie Glamsland, Marthe Nærbø og Yasmine Moy også har signert nye avtaler med klubben, kan en slå fast at Amazon har hatt et par fine uker på spillermarkedet. annonse