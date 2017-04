Markerte seg i The Open TALENT: 17-åringen Sebastian Thomas fra Tvedestrand endte på en imponerende 3.plass i vårens regionale del av The Open. Erfarne Hans Olav Uldal har coachet unggutten. (Foto: PRIVAT) annonse BLOGG: Et ungt, lokalt crossfittalent markerte seg nylig under den verdensomspennende «The Open». 10.04.2017 kl 21:05

Crossfit har blitt en svært populær treningsform de siste årene. For sjuende gang gjennomføres den verdensomspennende konkurransen «The Open» i håp om å finne klodens sprekeste mann og kvinne.

En solid økning fra fjorårets 320.000 deltakere til årets 350 .000 viser at konkurranseaspektet rundt denne treningsformen virkelig er i vinden.

Én økt hver uke

Over en femukersperiode lanseres en økt hver uke via nettsiden www.games.crossfit.com. Deltakerne har da fire dager på seg til å gjennomføre økta på et lokalt crossfitgym (en såkalt box) og deretter registrere sitt resultat på nettsiden.

Selv om «The Open» har sin egen kvalifiseringsfunksjon (for utøvere som vil konkurrere i den kontinentale konkurransen «Regionals»), så kan man trygt si at hovedtyngden av deltakerne består av den gjennomsnittlige crossfitmosjonisten.

Alle skal gjennom de samme utfordringene, men med en mulighet til å utføre økta skalert, dvs. med noe lettere betingelser for dem som ønsker dette.

Arendals solide gruppe

Som i fjor, stilte Crossfit Arendal med en solid gruppe deltakere i årets konkurranse. 46 iherdige deltakere testet seg fysisk og mentalt. Øktene besto av ulike elementer med styrke og utholdenhet.

Blant den yngre garde var det Tvedestrands Sebastian Thomas som utmerker seg spesielt. Etter fire gjennomførte økter lå han på en meget solid 3. plass i Norge i 16-17-årsklassen.

På sin instagramprofil @sebbthomas99 delte han bilder og videoer fra øvelsene og skrev: «Jeg har hatt det veldig gøy under The Open og gleder meg allerede til neste år.»

Thomas endte etter siste økt på en flott tredjeplass.

Kampen mot seg selv

På tross av resultatlister, prestasjoner og rangering er «The Open» blitt vel så viktig som en sosial event hvor venner, familie og bekjente kommer for å heie frem sine respektive.

Det er kampen mot seg selv som for de aller, aller fleste er den viktigste. Deltakerne skal vanligvis også gjennom en av fjorårets økter, slik at de kan se svart på hvitt om de faktisk har blitt sprekere siden sist.