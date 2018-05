LIVE: Helt åpent om den siste finaleplassen Siste semifinale: Søndag kveld avgjøres det om det er ØIF Arendal eller Drammen som skal til sluttspillfinalen i år. Her setter Jesper Munk inn en tidlig scoring. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) Kampfakta annonse DRAMMEN HK - ØIF ARENDAL. Nå spilles det om finaleplass i sluttspillet i håndball. Følg 2. omgangen her. 06.05.2018 kl 14:22 (Oppdatert 22:03)

Drammen HK - ØIF Arendal. 3. og siste semifinale:



​2. omgang:



* 25-27-Lindell



* 25-26, 80 sekunder igjen



* Drama inn i slutten her.



* 28 min, 24-26. Lindell..



* August Baskår Pedersen satte inn 25-24 til ØIF på straffe.

* 25 min, 24-24: Dødt løp igjen



* På 24-23 til ØIF fikk Kenny Ekman en tominutter og DHK straffe.

Thomas Bauer reddet, til enorm jubel fra Svermen-fansen.



* 21 min, 22-23: Martin Lindell har vært frisk etter innhoppet etter pause.



* Tavla viste 21-21 etter 17 minutter, men stillingen ble korrigert til 21-20-ledelse til ØIF.



* 16 min, 20-20: Vildalen på straffe for DHK



* Martin Lindell er inne for ØIF. Svensken var god i perioder i den første matchen i Drammenshallen denne uken.



* Akkurat nå (19-19) ligger det an til ekstraomganger i Drammen.



* 13 minutter var spilt da DHK for en kort stund ledet (19-18).



* Bare et par minutter senere kunne Drammen ha gjenerobret ledelsen.

Men da vartet keeperinnbytter Uros Tomic opp med en fabelaktig strafferedning.



* Men etter snaue ni minutter var forspranget spist opp, på stillingen 17-17.

* 8 min, 16-17: Vildalen reduserte etter at Simonsen scoret for ØIF



* 5 min, 14-16: Drammen henger på.



* 2 min, 12-15: Heia Pedersen setter omgangens første mål.



* De siste 30 minuttene er i gang.



1. omgang:



* PAUSE: ØIF leder 14-12.



ØIF har ristet av seg skuffelsen fra kollapsen i Sør Amfi torsdag (tap 21-26) og har spilt med glød og guts de første 30 minuttene. Etter en svak periode midtveis har ØIF kommandoen halvveis. August Baskår Pedersen og Sondre Paulsen har vært drivkrefter i angrep, med fire mål hver.



* 27 min: God periode for ØIF. I føringen 12-10.

* 25 min: ØIF leder 11-10. Baskår Pedersen retter opp straffebommen med scoring på kontring.



* 21 min: Straffebom av August Pedersen på stillingen 10-9.



* Det svinger av matchen. DHK leder 9-8 etter 19 min. ØIF har fire baklengs på rad.



* Sander Simonsen er tilbake på høyrekanten for ØIF etter skade som har satt ham på sidelinjen i sluttspillet til nå.



* Litt teknisk trøbbel, men vi kommer med jevnlige tekstoppdateringer her fra nå. Etter drøye 15 minutter står det 8-8. Drammen var i føringen de første 5-6 minuttene, før ØIF overtok og ledet 8-5 etter 13 minutter



Det stod 1-1 i kamper mellom ØIF Arendal og Drammen før kveldens oppgjør i Drammenshallen.

ØIF Arendal vant den første kampen borte mot Drammen, men var sjanseløse i det andre møtet hjemme i Sør Amfi.

Vinneren av kveldens kamp går til finalen i sluttspillet, hvor Elverum er motstander.