Live: Følg Jerv mot Sogndal YPPER SEG: Jervs Aram Khalili og Daniel Aase yppet seg mot Sogndal-målet i første omgang. (Foto: Elisabeth Grosvold) SVABERGET: Jervs supportergruppe Svaberget satte preg på tribunene på Norac Stadion. (Foto: Elisabeth Grosvold) GRIMSTAD-TILSKUERE I ARENDAL: Mange Grimstad-tilskuere har funnet veien til Norac Stadion i Arendal og Jervs kamp mot Sogndal. (Foto: Elisabeth Grosvold) Jerv møter topplaget Sogndal til høstsesongens første hjemmekamp i Arendal. 29.07.2018 kl 17:13 (Oppdatert 18:55)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Kampen spilles på Norac Stadion i Arendal på grunn av arbeider på Levermyr Stadion i Grimstad, der det er lagt undervarme og nytt gressteppe.

Følg kampen i Agderpostens livesenter her

Det står 0-0 til pause i Arendal.

Ifølge NTBs livereporter har det vært en tam første omgang, og det som har kommet av sjanser har skjedd etter dødballer.

Jerv har hatt de fleste halvsjansene, men uttelling har det ikke blitt. Sogndal har på sin side til gode å vise at de er et topplag som er klare for spill i Eliteserien i 2019. Eirik Bakke rister litt oppgitt på hodet på vei inn i garderoben.

Dette er dagens runde i 1. divisjon: