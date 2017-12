Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

LIVE 14.45: Kan Olsbu overta verdenscupledelsen? STABILT GOD: Marte Olsbu står med plasseringene 10-7-3-13 på sine fire første verdenscuprenn denne sesongen. (Foto: NTB Scanpix) Verdenscupen sammenlagt: Verdenscupen i skiskyting, kvinner (4 av 22 renn) - før lørdagens jaktstart: 1) Justine Braisaz, Frankrike 160, 2) Denise Herrmann, Tyskland 151, 3) Solemdal 145, 4) Olsbu 143, 5) Nadesjda Skardino, Hviterussland 143, 6) Mäkäräinen 142, 7) Julia Dzjima, Ukraina 137, 8) Lisa Vittozzi, Italia 130, 9) Valj Semerenko, Ukraina 111, 10) Wierer 108. Øvrige norske (topp 30): 21) Fenne 78, 29) Tandrevold 50. Marte Olsbu kan med fullklaff lede verdenscupen i skiskyting sammenlagt etter lørdagens jaktstart. Følg frolendingen i rennet direkte her. 09.12.2017 kl 13:47 (Oppdatert 14:21)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942 Olsbu er nummer fire i sammendraget, 17 poeng bak ledende Justine Braisaz fra Frankrike.



Det deles ut 60 poeng til vinneren av hvert renn i verdenscupen.



Marte Olsbu går ut som nummer 13 på lørdagens jakstart, og har cirka 34 sekunder opp til pallen.



Følg jaktstarten her fra klokka 14.45.

