Ledet an da ØIF trygget tabelltoppen

ØIF Arendal trygget sin serieledelse etter å ha tatt en sterk borteseier over Fyllingen i Bergen. 07.02.2018 kl 19:33

Det endte med 35-31-seier til ØIF Arendal i det som lenge var en spennende kamp i Framohallen. Det er bare ØIFs andre seier på bortebane over Fyllingen i eliteserien.

Serieleder ØIF Arendal jaktet sin andre seier i Bergen, der laget kun hadde en eneste seier i serien å se tilbake på fra tidligere. Den kom i 2014.

- Jeg er fornøyd med det vi leverer fremover på banen. Tidvis er det også bra bakover. Vi klarer å fighte oss inn i det etter en timeout. Etter det tar vi føringen i kampen og slipper den ikke, oppsummerer ØIF-trener Marinko Kurtovic overfor Agderposten.

Det var Maximiliam Jonsson, nykommeren som bare spilte sin andre ØIF-kamp, som fikk mest oppmerksomhet underveis og som også ble toppscorer, sammen med Eirik Heia Pedersen og August Baskår Pedersen, som alle hadde sju fulltreffere.

- Det er bredden i troppen som gjør at vi vinner dette til slutt, mener Kurtovic.

- En maskin

Også Josip Vidovic, som var tilbake fra skade, var sentral. Han var drivkraften i det meste ØIF Arendal gjorde fremover på banen.

- Så lange han var fresh, var han veldig god. Han er en trygghet for sidebacken når han er i det moduset, forteller Kurtovic, som også hadde mye godt å si om Maximiliam Jonsson og hans inntreden i laget.

- Han er en maskin og er vanskelig å stoppe en mot en. Han kjenner rollen han skal ha og har kommet rett inn i laget. Han passer godt inn i den profilen vi ønsker å ha.

Forsvarsmessig var verken ØIF eller Fyllingen helt på høyden.

- De var like svake bak som det vi var, men vi får redningene i andre omgang. Fyllingen er sterke i Bergen, kun Elverum har vunnet her denne sesongen. Nå stresser vi Elverum og de andre lagene i toppen. Vi viser god attityde og at vi har vinnerskaller når Fyllingen kommer opp på uavgjort. Da tar vi føringen igjen - en stabil seier, konkluderer ØIF-treneren.

Vekslet om å lede

I innledningen fulgte lagene hverandre i Framohallen og vekslet om å lede med et mål. Det var knapt en målvaktsredning og sto 6-5 til ØIF da sju minutter var spilt.

ØIF ledet 6-4 i noen sekunder, men tre kjappe mål fra hjemmelaget sørget for at Fyllingen i stedet var et mål foran. Men like etter svarte også ØIF.

Etter et knapt kvarter var ØIF tilbake på to mål foran og ledet 9-7, blant annet etter at August Baskår Pedersen hadde satt to kontringer bak tidligere ØIF-målvakt Kristijan Jurisic som nå vokter målet til Fyllingen.

Vidovic tilbake

Josip Vidovic viste også i angrep hvor viktig han er for ØIF i de første minuttene og var drivkraften bak det meste som ØIF sto for i etablert angrep. Han var meget god, spesielt i første omgang, da han var tilbake etter skade i leggen som holdt ham utenfor mot Bækkelaget.

Like før det var spilt 20 minutter tok ØIF ledelsen med fire mål, men angrepsrot sørget for at Fyllingen raskt bare var tilbake i ryggen på ØIF. ØIF klarte å tape 1-2 i overtallsperiode, noe som sendte Fyllingen bare et mål bak. Tre minutter før pause, etter en feil av Maximiliam Jonsson, ble det 14-14 og lagene var dermed like langt.

ØIF klarte å kjempe seg et mål foran til pause, takket være to scoringer av svenske Martin Lindell i løpet av de siste tre minuttene, en omgang der begge lagene ikke kunne være tilfredse med forsvarsspillet som ble levert. Thomas Bauer reddet bare tre skudd den første halvtimen.

Labert forsvar

Starten av andre omgang minnet veldig om innledningen av første. Mange scoringer og heller labert forsvar på begge sider. På 20-20 var lagene like langt, etter at ØIF hadde vært to mål foran. Feil i angrep sørget for at ØIF ikke klarte å riste hjemmelaget av seg. Også Fyllingen gjorde feil og Thomas Bauer sørget med to redninger da det var gått mellom sju og åtte minutter for at ØIF igjen var to mål foran. Det kunne vært tre, men Laurits Rannekleiv misset en sjumeter like før det var spilt ti minutter av andre omgang.

I overtall var det lite som fungerte for ØIF, som kunne økt ledelsen da Fyllingen fikk sin andre tominutter i kampen, ti minutter ut i andre omgang. Men ØIF rotet vekk ballen, Fyllingen fikk angripe og fikk straffekast. Det reddet Bauer, men i situasjonen foran var det mange som ville ha tominutter, og kanskje enda mer, da Eirik Heia Pedersen holdt igjen en Fyllingen-spiller som hadde åpent mål. Dommerne valgte å la spillet gå, og blåste i stedet straffe da Josip Vidovic sto innenfor straffefeltet og stoppet vertenes avslutning.

Bauer våknet

Men så begynte det å gå mer på skinner for gjestene og serielder ØIF Arendal. Åtte minutter før slutt lå ØIF fem mål foran, blant annet etter at Thomas Bauer hadde våknet mellom ØIF-stengene, og ØIF hadde fått litt mer kontroll i forsvar.

I sluttminuttene kontrollerte ØIF Arendal seieren i land og var fire og fem mål foran. Det endte 35-31-seier til ØIF.

I andre omgang våknet også Thomas Bauer. Fra tre redninger før pause, leverte han ni i andre omgang, på svært viktige tidspunkt for ØIF, og sørget med det for at ØIF klarte å holde seg foran.