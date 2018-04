Lånes ut etter to måneder LÅNES UT: FRA JERV TIL START: Michael Olusoji Ogungbaro ble ønsket velkommen til Start av sportslig leder Tor-Ivar Karlsen 6. februar i år. To måneder senere er det klart at han lånes ut til Åsane. (Foto: IKStart) Utvalgte ferske norske fotball-overganger Utvalgte overganger den foregående uken før det norske overgangsvinduet stengte ved midnatt natt til torsdag 5. april: Even Hovland fra Sogndal (1. divisjon) til Rosenborg (Eliteserien)

Rafik Zekhnini på lån fra Fiorentina (italiensk Serie A) til Rosenborg (Eliteserien)

Kasper Skaanes fra Brann (Eliteserien) til Start (Eliteserien)

Espen Hammer Berge fra Levanger (1. divisjon) til Start (Eliteserien)

Erin Pinheiro på lån fra Saint-Étienne (fransk Ligue 1) til Haugesund (Eliteserien)

Shuaibu Ibrahim på lån fra Haugesund (Eliteserien) til Kongsvinger (1. divisjon)

Izuchuckwu Anthony fra Haugesund (Eliteserien) til Jerv (1. divisjon)

Niklas Sandberg fra Ull/Kisa (1. divisjon) til Start (Eliteserien)

Philip Zinckernagel fra Sønderjyske (dansk Superliga) til Bodø/Glimt (Eliteserien)

Mathias Bringaker fra Viking (1. divisjon) til Start (Eliteserien)

Vebjørn Hoff fra Aalesund (1. divisjon) til Odd (Eliteserien)

Birk Risa fra Köln (tysk Bundesliga) til Odd (Eliteserien)

Robert Taylor fra AIK (Allsvenskan) til Tromsø (Eliteserien)

Kjetil Haug fra Manchester City U23 til Sogndal (1. divisjon)

Andrew Eleftheriou fra Watfords reservelag til Sandefjord (Eliteserien)

Jernade Meade fra AFC Eskilstuna (Superettan) til Aalesund (1. divisjon)

João Meira fra Chicago Fire (MLS) til Vålerenga (Eliteserien)

To måneder etter at Jervs midtbaneanker Michael Ogungbaro (21) ble solgt fra Jerv til Start, lånes han ut til Jervs 1.divisjonsrival Åsane. 05.04.2018 kl 09:38 (Oppdatert 09:51)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Utlånsavtalen ble klar like før overgangsvinduet stengte onsdag kveld.

- Da vi kom mot slutten av planleggingen av stallen og de siste spillerne kom inn, så så vi at Michael ville få begrensede muligheter til å spille fast i år, sier Starts sportslige leder Tor-Kristian Karlsen til klubbens hjemmeside.

Solgt til Start

Den 21 år gamle nigerianeren, som hadde en meget god sesong for Jerv i 1. divisjon i 2016, ble solgt til Start tidligere i vinter.

- Start hadde det høyeste budet, sa Jervs daglige leder Rune Jakobsen da salget var klart 6. februar i år.

Ifølge ikstart.no vurderte Start-trener Mark Dempsey Afeez Aremu og Adnan Hadzic foran Ogungbaro i køen som midtbaneanker.

- Med de siste tilskuddene i stallen har det blitt økt konkurranse både på indreløper- og midtstopper-posisjonene. Derfor ble vi, etter samtale med Michael, enige om at det var best at han gikk på lån til en klubb der han kan få mye spilletid denne sesongen, sier Karlsen.

I Åsane blir det gjensyn med en annen tidligere Jerv-spiller, Dennis Antwi, som også er utlånt fra Start.

Jerv-spiller lånes ut

Ellers ble det klart onsdag at Jerv låner ut sin unge midtstopper Halvor Hovstad til Vindbjart.

- Halvor trenger å få spilletid på høyest mulig nivå, og Vindbjart passer perfekt for ham, både i spillestil og divisjon, sier Jerv-trener Arne Sandstø til klubbens hjemmeside.

Låneavtalen mellom FK Jerv og Vindbjart strekker seg ut 2018, men Jerv har en mulighet til å hente spilleren hjem i sommervinduet om det er behov for det.

Jerv har allerede lånt ut Simen Aanonsen til Vindbjart, der også Jerv-spiller Thomas Ness nå spiller.

Flere nye Start-spillere

På tampen av overgangsvinduet sikret Start seg også forsvarsspiller Espen Hammer Berger (24) fra Levanger. Berger skrev under en treårskontrakt med Start.

Hammer Berger ble utnevnt til kaptein fi Levanger ør årets sesong, og har spilt drøye 130 kamper for Levanger, de tre siste årene i OBOS-ligaen.

Start sikret seg også midtbanespilleren Niklas Sandberg fra Ullensaker/Kisa.

To til Fløy

I tillegg til Ogungbaro, besluttet Start også utlån av G18-landslagsspilleren Mikael Ugland (18) til Fløy, som rykket opp til 2. divisjon i fjor og skal spille der sammen med Arendal i år.

Det samme skal Starts tredjekeeper Mats Olsen, som onsdag skrev under på en permanent avtale med Fløy.