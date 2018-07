Låner finsk U21-keeper PÅ UTLÅN: Den finske U21-landslagsspilleren Marc Nordqvist er kommet på lån til Jerv ut sesongen fra den finske toppklubben IFK Mariehamn. (Foto: FK Jerv) Den finske U21-landslagskeeperen Marc Nordqvist er klar for Jerv. 31.07.2018 kl 14:37

Grimstad-klubben presenterte finnen tirsdag, dagen etter at det ble klart at Jervs andrekeeper hittil i sesongen, Øyvind Christoffer Vogt Knutsen, forlater Grimstad og spiller for Hønefoss BK ut sesongen.

Nordqvist er kommet på lån til Jerv ut sesongen fra den finske toppklubben IFK Mariehamn. 21-åringen, som rager 190 cm, debuterte i den finske toppdivisjonen som 17-åring, og har flere kamper på finsk toppnivå. Han har også erfaring fra europeiske kvalifiseringskamper, melder FK Jerv i en pressemelding.

- På jakt etter nye utfordringer

- Jeg er på jakt etter en ny utfordring og valgte FK Jerv da jeg har hørt mye fint om klubben. Det virker som en familiær klubb med ambisjoner. Mine mål for oppholdet er å få nye impulser og forhåpentligvis utvikle nye deler av spillet. Jeg vil jobbe hardt og forhåpentligvis skape en sunn konkurranse med Øystein og bidra til å løfte laget fremover. Jeg ser frem til å treffe alle spillerne, trenerne og resten av menneskene i og rundt klubben, sier Marc Nordqvist i pressemeldingen.

Finnen vipper neppe Jervs keeper Øyvind Øvretveit av pinnen med det første. Bergenseren sto en kjempekamp i den første seriekampen etter ferien, og bidro sterkt til å sikre det ene poenget for Grimstad-klubben i 0-0- kampen mot Sogndal.

Treningskamp onsdag

Men Marc Nordqvist kan få en mulighet å vise seg frem allerede onsdag. Da spiller Jerv treningskamp mot Express på Fevik Stadion.