Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kjempet om pallen på norsk jubeldag ØYNET PALLEN: Lars Helge Birkeland leverte en solid fellesstart, men en bom på siste skyting kostet ham en mulig pallplass. (Foto: NTB SCANPIX) Resultater Verdenscup skiskyting søndag i Antholz, Italia (antall strafferunder i parentes): Menn, fellesstart (15 km): 1) Johannes Thingnes Bø, Norge 37.04,3, 2) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 0.03,7 (1), 3) Anton Sjipulin, Russland 0.21,7 (1), 4) Emil Hegle Svendsen, Norge 0.25,2 (2), 5) Martin Fourcade, Frankrike 0.29,2 (3), 6) Jean Guillaume Beatrix, Frankrike 0.33,4 (2), 7) Simon Schempp, Tyskland 0.34,2 (1), 8) Erik Lesser, Tyskland 0.54,2 (1), 9) Julian Eberhard, Østerrike 0.59,2 (2), 10) Ole Einar Bjørndalen 0.59,8 (3). Øvrig norsk: 11) Lars Helge Birkeland 0.59,8 (1). Verdenscupen (15 av 26 renn): 1) Fourcade 824, 2) Sjipulin 548, 3) Schempp 422, 4) Peiffer 461, 5) Svendsen 457, 6) Lesser 433. Øvrige norske (topp 30): 7) Bjørndalen 426, 8) Bø 425, 23) Birkeland 238. Fellesstartcupen (3 av 5 renn): 1) Schempp 150, 2) Fourcade 148, 3) Lesser 118, 4) Anton Babikov, Russland 109, 5) Beatrix 109, 6) Bjørndalen 107. Øvrige norske (topp 30): 11) Svendsen 79, 22) Birkeland 56. annonse Lars Helge Birkeland lå på tredjeplass etter tre av fire skytinger på fellesstarten i verdenscupen, men fikk det tøft på tampen. Johannes Thingnes Bø vant det siste rennet før VM. 22.01.2017 kl 11:45 (Oppdatert 19:29)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942 Lars Helge Birkeland endte til slutt på 11. plass i Anterselva med én bom, snaue minuttet bak lagkameraten Johannes Thingnes Bø som skjøt feilfritt.



Birkenes-karen preget løpet lenge og skjøt fullt hus på de tre første skytingene.



Etter nest siste skyting passerte han ut på tredjeplass, snaue åtte sekunder bak ledende Erik Lesser fra Tyskland.



På runden til fjerde skyting gikk det tyngre for den storvokste sørlendingen i 1.600 meters høyde i Anterselva. Bom på siste skyting Etter 10,6 kilometer passerte han på 10. plass, over 12 sekunder bak Johannes Thingnes Bø som ledet på det tidspunktet.



På fjerde skyting måtte Lars Helge Birkeland tåle en strafferunde, og da røk sjansen til hans første individuelle pallplass i verdenscupen.



19 av 20 mulige treff var likevel meget solid for den VM-klare 28-åringen.



Han hadde to fjerdeplasser fra tidligere individuelt i verdenscupen, men har vunnet stafetter med Norge tidligere. I fellesstart stod han med 10. og 15. plass fra før.



Quentin Fillon Maillet fra Frankrike ledet med 1,5 sekunder på Johannes Thingnes Bø ut fra siste skyting på fellesstarten. Nordmannen avgjorde duellen og vant med 3,7 sekunder på franskmannen som fikk en bom på første skyting.



- Et helt perfekt løp, sa Thingnes Bø til NRK etter målgang.



Russiske Anton Sjipulin (1 bom) kom på tredjeplass foran Emil Hegle Svendsen (2 bom), mens Ole Einar Bjørndalen ble nummer 10 med tre bom.



annonse