Kan vinne to gallapriser i kveld GULLJENTE: Marte Olsbu med VM-gullet etter damestafetten i Holmenkollen forrige vinter. Frolendingen var ankerkvinne på det norske laget. (Foto: Alexander Nupen) Skiskytteren Marte Olsbu er nominert i to klasser under den nasjonale Idrettsgallen lørdag kveld. 07.01.2017 kl 19:12

Alexander Nupen

Frolendingen slo gjennom med et brak internasjonalt under VM i Oslo i mars 2016. Artikkelen oppdateres Bronse i mix-stafett, gull i damestafett og sjuendeplass på fellesstart la grunnlaget for kveldens to nominasjoner i klassene Årets gjennombrudd og Årets lag. Etter VM har hun tatt to individuelle tredjeplasser i verdenscupen. Hun var også på det norske mix-laget som vant stafetten i verdenscupstarten i Östersund. Sjuendeplass lørdag 26-åringen kan skilte med ni individuelle plasseringer blant de ti beste i verdenscupen, senest lørdag ettermiddag da hun ble nummer sju på jaktstarten i Oberhof.