Kan få nasjonalt skiskytteranlegg i Froland

NM PÅ HJEMMEBANE?: Marte Olsbu fra Froland i aksjon i Østerrike. Kanskje kan det i fremtiden bli nasjonale renn på hjemlige Stimoen? (Foto: NTB scanpix) Det fullt utbygde anlegget vil koste opp mot 35 millioner kroner. 14.04.2017 kl 20:17

Avisa Frolendingen omtalte tidligere denne uka prosjektet til skiskyttergruppa i Froland IL – som kan munne ut i et nasjonalt skiskytteranlegg på Stimoen.

Skiskytterne i Froland ønsker bedre treningsforhold på anlegget på Stimoen, og ser med det også også på en mulig utvidelse.

På ønskelista står kunstsnø- eller snøkanonanlegg, hardere og lengre løyper – med lys – samt kanskje også et anlegg med 30 skiver, forklarer Eivind Buckner i skiskyttergruppa til lokalavisa.

Kommer alt dette på plass, blir det mulig å arrangere nasjonale renn i Froland, poengterer han.

– Et fullt utbygd anlegg vil koste opp mot 35 millioner kroner, inkludert mva. Og et forprosjekt vil koste rundt 50.000 kroner. Og skulle det bli et anlegg som antydet fra Froland skiskytterne, er det store sjanser for at de kan få skiskytter-NM for seniorer. Samtidig kan arrangører av et større nasjonalt mesterskap gi klubben et godt overskudd, pluss at det blir en flott inspirasjon for de yngre utøverne og en fin profilering av klubben samt kommunen, sier Eivind Buckner, som møter Frolendingen sammen med anleggskonsulent Olav Aabel for Aust-Agder krets i Norges Skiskytterforbund og eks-skiskytter Martin Rui.

Buckner ser for seg at kommunens andel kan bli i størrelsesordenen 11 til 13 millioner kroner,

Kommunestyret får saken på bordet i mai

