Jervs nr. 95 har signert

KLAR: Luke Ferreira er klar for Jerv, her ønskes han velkommen av Christopher MacConnacher, som er klubbens administrasjonskoordinator. (Foto: FK Jerv) Kantspilleren Luke Ferreira fra USA er klar for Jerv. 23.02.2018 kl 13:59

23-åringen har imponert både på treninger og i kamper i vinter, og fredag kom partene til enighet om en toårs-avtale.

Ferreira kom til Jerv tidlig i vinter, men Jerv har brukt tid på å kartlegge Ferreiras tidligere klubber og eventuelle kompensasjoner. Nå gjenstår kun arbeidstillatelse.

- Vi har det siste formelle vi jobber med nå rundt arbeidstillatelse, som vi regner med skal gå i orden en av dagene, sier Christopher MacConnacher som er controller og administrasjonskoordinator i Jerv til klubbens hjemmeside.

MacConnacher, mangeårig midtbanespiller hos Jerv, tror klubben får en spennende spiller inn i troppen.

- Luke har bevist over lengre tid hvilke kvaliteter han har som spiller og hvordan han er som type. Det har vært en god kvalitetssikringprosess ihvertfall, sier MacConnacher.

Scorings og assists

Kanspilleren Ferreira har gjort seg bemerket i treningskampene med både scoring og flere assists. I treningskampen mot Vindbjart 26. januar (4-0) scoret han ett av målene og ble lagt merke til.

- Luke har vist hele tiden hvilke kvaliteter han har, og vi ser frem til å jobbe videre med han de neste årene, sier hovedtrener Arne Sandstø, som mener amerikaneren er god i flere deler av det offensive spillet, og tilfører laget mye spennende.

- Luke har vært her siden 5.januar - og har vist seg frem både som spiller og person på en svært positiv måte. Vi er veldig fornøyd med å få signeringen i boks, sier Sandstø.

Tidligere har Sandstø beskrevet Ferreira på følgende måte:

- Luke er en ung, offensiv spiller som kan bekle flere av de offensive rollene i laget. Han har gode individuelle ferdigheter, har god fart med ballen i beina og er en god avslutter.

Draktnummer 95

Ferreira har skrevet en toårskontrakt med Jerv, og skal ha draktnummer 95.

- Spillere med høye draktnummer har tidligere hatt tradisjon for å lykkes i Jerv!, sier klubben på sin hjemmeside, og sikter til Ohi Omoijuanfo, som hadde draktnummer 99 da han herjet for Jerv og scoret 15 mål på 29 kamper og bidro sterkt til at klubben gikk til playoff for eliteserien i 2015-sesongen.