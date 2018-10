Jerv står i fare for å miste klubblisensen Risikerer straff: FK Jerv står i fare for å miste klubblisens og bli degradert. (Foto: Håvard Nesbø, Sogn Avis) FK Jerv står i fare for å miste klubblisens og bli degradert. - Vi har klart å skaffe egenkapital, forsikrer daglig leder. 10.10.2018 kl 10:33 (Oppdatert 10:55)

I Norges Fotballforbunds rapport «Klubblisens første halvår 2018». går det fram at Jerv har brutt NFFs handlingsplan for økonomisk oppfølging.

Her er Jerv plassert i såkalt rød sone på grunn av et for høyt kostnadsnivå.

Kan miste lisens

Grimstad-klubben må vise til positiv egenkapital innen utgangen av oktober, hvis ikke risikerer man å miste klubblisensen og bli degradert.

- Det er allerede på plass, sier daglig leder i Jerv, Christoffer MacConnacher. Han vil i midlertid ikke fortelle hvordan Jerv har skaffet seg egenkapitalen.

Jerv har også brutt sin handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem, noe fotballforbundet har ilagt dem en irettesettelse for.

- Vi jobber hver dag for å løse den tøffe situasjonen, men dette skal vi klare, forsikrer MacConnacher.

Selv om egenkapitalkravet er oppfylt, kreves det et lenger arbeid for å rydde opp i økonomien.

- I løpet av 2019 vil vi bevege oss mot gul sone, slår MacConnacher fast.

- Irettesettelsen vi har ilagt er, ganske enkelt forklart, som et gult kort på fotballbanen. Det får ingen ytterligere konsekvenser for dem nå, men reaksjonen blir strengere neste gang, sier Rune Nordhaug, lisensansvarlig i Norges Fotballforbund til Fædrelandsvennen.