Jerv slo Viking i målorgie: - Vi spilte de ut før pause SCORET: Ulrik Reinaldo Berglann setter inn 1-0 for Jerv etter 24 minutters spill mot Viking, etter innlegg fra høyreback Brice Wembango, 27.05.2018



Ulrik Berglann, Glenn Andersen og Aram Khalili scoret Jervs mål i 3-2-seieren, og sørget for et festaften på en av de flotteste fotballsøndagene i Grimstad i manns minne.



​Jerv avanserte til 5. plass på tabellen i 1. divisjon, bare tre poeng bak Viking på andreplass som gir direkte opprykk. Jerv har en hengekamp til gode på topplagene.



Opp til Aalesund i tet er det sju poeng.



​​- Imponerende. Spesielt er det som blir levert i 1. omgang fantastisk bra. Da kan vi score mer, og Viking har nesten ingenting. Vi spiller ut et lag som var i eliteserien i fjor, og som har beholdt store deler av stallen, sa Jerv-trener Arne Sandstø til Agderposten etter seieren.



​- Er det noe av det beste du har sett av Jerv i din tid her?



​- Ja, i allfall gitt motstanderen - som er blant de tøffeste vi har hatt. Jeg er veldig fornøyd med måten vi responderer nå når vi får første mål i trynet. Vi legger ikke ned for å dø, men i stedet tør vi å angripe - og scorer ett vakkert mål, sier Sandstø om Khalils 3-1-scoring minuttet etter reduseringen til Zlatko Tripic.



​Jerv økte til 3-1 før det ble 20 spennende avslutningsminutter etter ny Viking-redusering.



- Viking er langt fremme fysisk i forhold til 1. divisjonsnivå. Vi må dessverre ta et par bytter som vi helst ikke skulle ha gjort. Men vi fikk litt problematikk og noen gikk litt tomme. Da måtte vi gjøre det verste ut av det. Det så farlig ut en liten periode, sier Sandstø om forsvarskampen på tampen.



​- Det aller viktigste foran hjemmepublikummet (over 1.700) var å vinne. De har vært litt sulteforet på det. Dette fortjener alle som har støttet oss.



​Jerv røk i den siste eliteseriekvaliken både i 2015 og 2016, mens det ble en svak 13. plass i nedrykksstriden i fjor.



​- Fire seirer på rad i serien, og sju kamper på rad uten tap. Hvor kan dette ende i årets 1. divisjo?



​- Vi vet det snur fort. Vi hadde fire uavgjorte på rappen, men vi har vist hele tiden at vi er vanskelige å slå. Det har med samhold i gruppen. De løper for hverandre. Fortsetter vi med det, kan alt skje. Men så fort vi tror at vi er bedre enn vi her, så kommer vi til å tape kamper. Men nå er alle klare for å jobbe steinhardt for at vi skal vinne. Det ser vi i dag. Vi står i mot, og det er viktig, påpeker Sandstø.

Viking yppet seg først

Etter en bedagelig og jevnspilt åpning i solsteken yppet lyngdølen Zlatko Tripc seg for Viking, før venstreback Rolf Daniel Vikstøl til fra cirka 17 meters hold.

Øystein Øvretveiti Jerv-målet var patent og bokset ballen unna farlig sone.

Tre sjanser ga mål

Så raidet Jerv opp tre sjanser på fem minutter.



Venstrevingen Ulrik Reinaldo Berglann fikk et skudd blokkert, deretter serverte han ballen til Martin Hoel Andersen som traff keeper på en fri heading fra seks meter, før Berglann like etterpå dyttet inn ledermålet.



Dette var hans andre mål for sesongen - like mange som i hele forrige sesong i 1. divisjon.



Servitør var den formsterke høyrebacken Brice Wembangomo.



Berglann var bankers på laget i 2016 og 2017, men i år har han vært inn og ut av laget.



Venstreback Kristoffer Tønnessen testet skuddfoten rundt halvtimen, men da var Iven Austbø på rett plass.

Jerv var klart best totalt sett i 1. omgang og burde ha ledet med minst to mål.

Strålende av kapteinen

Tripic fikk første mulighet etter pause på heading. Ballen ble nikket bort av Wembangomo.



Så viste Jerv-kaptein Glenn Andersen hvordan et hodestøt skulle utføres. Frisparkinnlegget fra Mathias Wichmann var perfekt, og det var også Andersen avslutning inne ved stolpen.



​- Deilig. Det er noe vi øver på, sier Sandstø.



Tripic reduserte på langskudd da Øvretveit tilsynelatende stod på «feil bein».



Jerv slo brutalt tilbake minuttet senere. Berglann fant Aram Khalili som ordnet 3-1 med sitt femte seriemål for Jerv i år.

Ny spenning

Viking skapte full spenning i målorgien med 2-3-reduseringen etter snaue 70 minutter.



Udo stod mutters alene og fikk en enkel jobb på pasningen fra Tripic.



Viking jaktet på utlikningsmålet og presset godt på i et kvarter, før Jerv løftet seg noe på tampen og hold unna.



Dette var den første serieduellen mellom Viking og Jerv i norsk toppfotball.



I slutten av mars - i generalprøven til årets sesong - slo Jerv til med en knusende 6-2-seier over Viking i Stavanger.



Jerv stod med tre strake ligaseirer og seks kamper (3-3-0) uten tap i 1. divisjon før søndagens storkamp.

