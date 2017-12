Jerv og Start innkaller til pressekonferanse onsdag MOT SAMARBEID: Det kan gå mot et samarbeid mellom Jerv og Eirik Haugstad (bildet) og Start kommende sesong. Svaret får vi onsdag formiddag. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse FK Jerv og IK Start innkaller til pressekonferanse på Sør Amfi onsdag formiddag. 12.12.2017 kl 22:23 (Oppdatert 22:35)

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

– Jeg kan bekrefte at så vil skje, sa Jervs daglige leder Rune Jakobsen til Agderposten ved 22-tiden tirsdag.

Klubbsamarbeid?

Ifølge Fædrelandsvennen tirsdag formiddag er det «klubbsamarbeid mellom Jerv og Start» som står på agendaen.

Dette ønsket ingen i verken Start eller Jerv å bekrefte i går – før Jakobsen, og deretter Starts mediesjef Roy Emanuelsen, klokken 22.02 tirsdag sendte ut innkalling til pressekonferanse.

Taus

Jervs daglige leder ønsket imidlertid ikke å si stort om hva som kom til å skje eller bli presentert på pressekonferansen i Sør Arena klokken 12.00 onsdag.

Start og Jerv vil som kjent ikke konkurrere på samme nivå neste sesong etter at Start rykket opp til eliteserien tidligere i høst, og Jerv forble i 1. divisjon.

Det er sett på som sannsynlig at flere Start-spillere kan være aktuelle for et utlån til naboen i øst. Trolig vil dette bli behørig tatt opp under pressekonferansen i Kristiansand onsdag.