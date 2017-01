Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Jerv og Arendal vises på TV fra La Manga ARENDAL FOTBALL: Her fra da Arendal Fotball møtte Moss i sommer. (Foto: Alexander Nupen) annonse Fotball Både Jerv og Arendal får TV-sendte treningskamper fra La Manga i senere i vinter. 17.01.2017 kl 16:25

Thomas Skjeggedal Thorsen

Tlf: Jervs kamper mot Kongsvinger (24. februar klokken 14.00) og Fredrikstad (28. februar klokken 19.00) blir begge sendt på Eurosport Norge, mens kampen mot Kongsvinger også blir vist direkte på Facebook, melder Discovery i en pressemelding. Også Arendal får treningskamper vist på TV fra La Manga. Det gjelder kampene mot Åsane (10. mars klokken 13.00) og Ull/Kisa (13. mars klokken 18.00). Ingen av Arendals kamper blir vist på Facebook. annonse