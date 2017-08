– Jeg var rystet og jeg var rørt. Oppdrag fullført

Eirik begynte å bli småkvalm og Magnus hadde vondt i føttene. Det var ikke akkurat deilig dette her. Sekken var tung, og jeg skjønte jeg holdt på å få brannsår på skuldrene. Jeg klistret ekstra mye sportstape over nakken og kragebeina. Det hjalp veldig.

Et nydelig vær! Heldigvis lykkelig uvitende om at værgudene hadde en sadistisk plan for oss de siste 3 døgnene av dette løpet.

Et hobbitløp fra hjertet av Oslo, oppover Rondanestien, over Hedmarksvidden, til målgang i Hamar.

En har dessverre ikke lov til å melde seg på dette løpet hvis en ikke kan dokumentere at en har løpt over ett døgn sammenhengende før. I Norge er det mange av oss i ultramiljøet som har gjort dette, men vi var bare fire stykker som våget oss ut på denne distansen. Leif, Eirik, Magnus og jeg.

Leif Abrahamsen, en av deltakerne, har gjort dette før, og jeg hadde et sterkt ønske om å være første norske kvinne som gjennomfører et slikt løp.

Dette er et ekstremt fjelløp, der vi må navigere oss frem til mål. Et løp der vi bærer 9–11 kg med utstyr og proviant. Et løp der en selv må bestemme hvor, når og hvordan en skal sove. Et løp der det er strengt forbudt å ha en dropbag eller ta imot mat eller drahjelp fra andre mennesker. Jo, det kan virke umulig, men flere mennesker har greid dette før. Faktisk ganske mange verden rundt.

Dettr er ikke et baneløp eller et løp på asfalt/grusvei der det finnes drikkestasjoner og dropbag.

11 km før checkpoint 1, løp vi gjennom et tettsted som er det eneste stedet vi har lov å løpe innom en butikk. Der hamstret jeg polarbrød, pølse, kaviar og sjokoladeplater. Vi satt oss ned for en spisepause. Eirik var gråblek. Han kastet mye opp. Magnus hadde fått noen stygge vannblemmer. Vi, «de tre musketerer», skulle jo løpe sammen, men jeg spurte dem om det var greit jeg tok beina fatt, noe de selvfølgelig sa at jeg måtte gjøre. De heiet meg av gårde.

– De hadde brutt løpet

Jeg kom til CP1 kl. 22.30 og ble godt mottatt av Fulvio, Linda, klubbmedlemmer og fotograf. De var så snill å gi meg en kopp kaffe, noe jeg tok imot. Fulvio, arrangør, blunket til meg og sa at selv om dette er et non-support race, så får vi jo bitte litt service på checkpointene hvis vi er ekstra flinke.

Jeg tok på meg hodelykten og løp videre i nattemørket. Jeg håpet så inderlig Magnus og Eirik skulle ta meg igjen, men mannen min, som fulgte iherdig med på GPS-tracken, skrev melding til meg etter en del timer at de hadde brutt løpet. Jeg hadde løpt i 18 timer og var sliten i hodet, jeg kjente meg trist på deres vegne.

Jeg visste det skulle være en DNT hytte etter 104 km, og satset fullt på den. Jeg løp i mørket på en liten sti som heter Pilgrimsveien. Jøss, har hørt om denne veien før. Da jeg omsider fant hytten, oppdaget jeg at dette var en pilegrimshytte. Og da jeg åpnet døren oppdaget jeg til min store skuffelse at pilegrimshytten var stappfull av ja … pilegrimer. Fakaten. Null soveplass. Jeg la meg på gulvet. Planen var å sove i tre-fire timer, men etter to timer ga jeg opp. Jeg fikk simpelthen ikke sove.

Jeg visste det var en ny DNT hytte etter nye 14 km, så jeg tok beina fatt kl. 04.30 på morgenen for å søke ly i den. Jeg hadde liggeunderlag, sovepose og alt det der, men det fristet meg lite å legge meg ned i skogen blant 10.000 mygg. Da jeg endelig kom til hytten var den stengt! For renovering ettellerannet. Jeg begynte å gruble. Veien til checkpoint to er til sammen 92 km lang. De første tordenbygene kom. Jeg bestemte meg for å løpe non stop til CP2.

Fire stykker startet, de to til venstre fullførte. Øyunn Bygstad og Leif Abrahamsen.

Gaea Norvegica Trail-GNT

Hundrevis av mennesker fulgte med

Himmelens sluser åpnet seg og det tordnet samtidig som det lynte. Styggeværet var med andre ord rett over hodet mitt. Plutselig begynte jeg å løpe noe helsikes raskt med ryggen krummet. Jeg innså jeg var landskapets høyeste punkt.

Jeg sklei ned åsen i trygghet og søkte ly under det største treet jeg fant. (Nei da)

Jeg ankom CP 2 på kvelden, kald og våt som en druknet katt. Fulvio og Linda kom med sin neste «du har vært flink»-overraskelse og serverte meg en kopp med varm grønnsakssuppe. Jeg byttet sokker og forkastet skoene mine. De var slitt. Jeg pleiet føttene mine som hadde fått hard medfart, tok på meg tørre sokker og nye tørre Altrasko. Det svimlet for meg. Jeg la meg nedpå i 50 minutter for å hvile hodet. Det skulle være en DNT hytte 7 km inn i skogen, så jeg summet meg litt og pløyde meg frem mot den i nattemørket. For en fantastisk hytte! En SENG som var bare min. Og vedovn. Jeg fyrte opp og tørket klær. La meg for å sove. Jeg lå der i tre timer. Én time med søvn, og to timer med å ligge stille i sengen i håp om å få sove mer.

Kl 4–5 sto jeg opp med nytt mot: Denne distansen frem til CP 3 skal være den letteste. Den er «bare» 60 km lang. Luften var rå og fuktig over myrene. Føttene var konstant gjennomvåte. Jeg ble kald på ny. «Pling pling pling» sa det på telefonen min. – Har jeg dekning..? Jaggu. Jeg åpnet telefonen og ble overveldet: Dette «underdog-løpet» som jeg deltar i, viste seg å ikke være så veldig underdog allikevel. Hundrevis av mennesker fulgte tydeligvis med på GPS-tracken. Jeg ble glad og motivert. Når så mange øyne følger med, følte jeg meg på sett og vis ivaretatt. At jeg ikke var aleine om denne kampen. Jeg sendte ut en hilsen på Facebook før dekningen forsvant igjen. 48 timer løpt. Én time søvn. Ikke bra. Flere av meldingene jeg fikk omhandlet nettopp det at jeg måtte sove. At jeg måtte være mer rutinert og ikke gå få hardt ut. Det gjorde meg frustrert. De skulle bare visst hvor mye jeg forsøkte.

Plagsomme multeplukkere

Disse 60 km var satan. Så tunge at jeg ikke greide å ta strekket på en dag, slik jeg håpet. Jeg klatret opp i høyden frem til vi for alvor kom til «Hedmarksmyrene». Det var noen folk her og der i dette sump-landskapet. Det var visstnok multesesong. Mye multer overalt. Myrene er dype, det er klart de bruker støvler. En av dem hadde til og med klinket til med fottøy ment for fluefiske.