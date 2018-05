– Ingen spillere tok ansvar BLE MATCHVINNER: Branns Steffen Lie Skålevik, som i fjor bøttet inn mål for Start, ble matchvinner mot Start under eliteseriekampen i fotball mellom Start og Brann på Sør Arena lørdag kveld. (Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix) Kampfakta Eliteserien, menn: Start – Brann 0-1 (0-0) Sør Arena Tilskuere: 4.859 Mål: 0-1 Steffen Lie Skålevik (75). Gult kort: Henrik Robstad, Start. Lagene: Start (4-3-3): Jonas Deumeland – Damion Lowe, Simon Andreas Larsen, Henrik Robstad, Elliot Käck – Kasper Skaanes, Afeez Aremu, Isaac Twum (Tobias Christensen fra 67.) – Kevin Kabran, Kristjan Floki Finnbogason, Espen Børufsen (Mathias Bringaker fra 77.). Brann (4-3-3): Samuel Radlinger – Taijo Teniste (Daniel Braaten fra 22.), Vito Wormgoor, Bismar Acosta, Gilli Sørensen – Fredrik Haugen, Sivert Heltne Nilsen, Kristoffer Barmen (Peter Orry Larsen fra 69.) – Gilbert Koomson, Steffen Lie Skålevik (Azar Karadas fra 86.), Ludcinio Marengo. annonse Selvfølgelig. Det måtte jo bli «av sine egne man skal ha det» da Start møtte Brann på Sør Arena lørdag kveld. 12.05.2018 kl 20:07 (Oppdatert 21:15)

Oddsen for at Steffen Lie Skålevik skulle bli matchvinner mot klubben han bøttet inn mål for i 1. divisjon i fjor, var neppe så veldig høy. Og sånn sett var det hugget i stein at bergenseren skulle score mot gamleklubben.

Og selvfølgelig takket han for tilliten ved å sette inn sesongens sjette mål for serielederen.

Kampens eneste målet kom etter 75 minutters spill. Gilbert Koomson stjal ballen fra Elliot Käck og dro seg innover. Han la ut til Peter Orry Larsen som satter ballen rett på Jonas Deumeland. Tyskeren måtte gi retur med beina og der var selvfølgelig målsniken Lie Skålevik fremme og satter den i nettmaskene fra kort hold.

Dette var Skåleviks sjette scoring for sesongen og Branns syvende seier på rad. Luka til tabelltoer Rosenborg er på ti poeng før den regjerende mesteren skal besøke Stabæk søndag.

Ut på båre

Start forblir på bunnen av tabellen, til tross for å ha ofret alt for å krige til seg poeng mot serielederen. Brann kom til flere sjanser på dødball i løpet av kampen, men slet med å produsere de store sjansene før de fikk målet.

Et skår i gleden var at Brann-back Taijo Teniste måtte fraktes til sykehus etter en smell. Estlenderen fikk en skikkelig luftetur i duell med Kasper Skaanes, og landet på hodet.

Forsvarsspilleren ble til slutt båret av banen på båre med nakkekrage. Teniste var tilsynelatende ved bevissthet. Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim opplyste på direkten at backen var fraktet til sykehus. Teniste skal ifølge rapportene ha vært ved bevissthet hele tiden også på sykehuset.

Dempsey på tribunen

– Det var en skikkelig stygg en. Men det er bra rapporter på han. Han er en tøffing, så han kommer nok tilbake, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport i pausen.

Bergenserne sliter allerede med skader på backposisjonen, og veteranen Daniel Braaten var mannen Nilsen måtte sette inn på høyreback etter 22 minutter.

Det var Mick Priest som ledet Start fra sidelinjen lørdag, da hovedtrener Mark Dempsey måtte tilbringe kampen på tribunen etter å ha blitt bortvist fra sidelinjen i forrige seriekamp mot Odd som endte med 0-3-tap.

Start-trener Mark Dempsey var svært skuffet etter kampslutt.

Til fvn.no sa han:

– Ingen spillere tok noe form for ansvar. Vi klarte nesten aldri å ha mer enn tre pasninger innad i laget. Det var ikke godt nok. Vi forsøkte å ligge godt organisert defensivt. Men jeg synes vi var forferdelige i dag, sa en ærlig Dempsey til avisa.