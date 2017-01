Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Ingen priser til Olsbu på Idrettsgallaen GULLJENTE: Marte Olsbu med VM-gullet etter damestafetten i Holmenkollen forrige vinter. Frolendingen var ankerkvinne på det norske laget. (Foto: Alexander Nupen) Nominasjonene: Årets gjennombrudd:

VINNER: Filip Ingebrigtsen

Øvrige nominerte: Emil Iversen

Marcus Kleveland

Marte Olsbu

Silje Waade

Karsten Warholm



Årets lag:

VINNER: Håndballjentene

Dobbeltsculler lettvekt, Brun/Strandli

Dobbeltsculler tungvekt, Borch/Tufte

VM-laget, skiflyvning, menn

VM-stafettlaget, orientering, menn

VM-stafettlaget, skiskyting, kvinner

VM-stafettlaget, skiskyting, menn Årets kvinnelige utøver:

Tiril Sjåstad Christiansen

Tiril Eckhoff

Karoline Bjerkeli Grøvdal

Ada Stolsmo Hegerberg

Nina Løseth

Maiken Caspersen Falla

Birgit Reitan Øksnes



Årets mannlige utøver:

Stig-André Berge

Johannes Thingnes Bø

Kenneth Gangnes

Filip Ingebrigtsen

Henrik Kristoffersen

Olav Lundanes

Martin Johnsrud Sundby

Mats Zuccarello



Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver:

Aida Dahlen

Ann Cathrin Lübbe

Sarah Louise Rung

Birgit Røkkum Skarstein



Årets mannlige funksjonshemmede utøver:

Andreas Bjørnstad

Bjørnar Erikstad

Kristian Moen

Tommy Urhaug



Årets trener:

Morten Eklund

Johan Flodin

Thorir Hergeirsson

Gjert Ingebrigtsen

Christian Wolfgang Mitter

Alexander Stöckl



Årets navn:

Stig-André Berge

Cecilia Brækhus

Johannes Thingnes Bø

Magnus Carlsen

Tiril Eckhoff

Ada Stolsmo Hegerberg

Håndballjentene

Filip Ingebrigtsen

Henrik Kristoffersen

Ann Cathrin Lübbe

Sarah Louise Rung

Mats Zuccarello



Utøvernes pris:

Utøverne nominerer og stemmer selv.



Årets forbilde:

Ingen nominerte, juryens begrunnelse.



Årets ildsjel:

Finalistene:

Svein Robert Vestå, Sortland VBK

Mary Ann Samuelsen Naas, Elnesvågen og Omegn IL

Kai Henning Stensrud, IL Kolbukameratene

Stine Mjåtvedt, FK Fyllingsdalen

Atle Steinar Solheim, Selje IL



Idrettsgallaens hederspris:

Ingen nominerte, juryens begrunnelse. *Før Idrettsgallaen startet fikk Ada Hegerberg Gullballen som årets beste norske fotballspiller. Skiskytteren Marte Olsbu var nominert i to klasser under den nasjonale Idrettsgallaen lørdag kveld, men nådde ikke opp da vinnerne ble kåret. 07.01.2017 kl 19:12

Alexander Nupen

Tlf: 37 00 37 66 Friidrettsutøveren Filip Ingebrigtsen vant kategorien Årets gjennombrudd, blant annet takket være EM-gullet på 1.500 meter.



Håndballjentene ble Årets lag etter EM-gull og OL-bronse i 2016.



Frolendingen Marte Olsbu slo gjennom med et brak internasjonalt under VM i Oslo i mars 2016. Artikkelen oppdateres Bronse i mix-stafett, gull i damestafett og sjuendeplass på fellesstart la grunnlaget for kveldens to nominasjoner i klassene Årets gjennombrudd og Årets lag. Etter VM har hun tatt to individuelle tredjeplasser i verdenscupen. Hun var også på det norske mix-laget som vant stafetten i verdenscupstarten i Östersund. Sjuendeplass lørdag 26-åringen kan skilte med ni individuelle plasseringer blant de ti beste i verdenscupen, senest lørdag ettermiddag da hun ble nummer sju på jaktstarten i Oberhof. Olsbu vant prisen som Årets kvinnelige utøver under den lokale utdelingen på Idrettsgalla Sør i oktober i fjor.