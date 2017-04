Ingen Amazon-kamp på Levermyr - flyttet til Søgne SNØTEPPE: Slik så det ut på Levermyr i 13-tiden mandag. (Foto: Amazon FK) annonse Amazons serieåpning mot Grei spilles ikke på Levermyr 2. påskedag. Oppgjøret mot Grei flyttes til Søgne. 17.04.2017 kl 13:25 (Oppdatert 14:16)

- Bortelaget vurderer om de skal spille i Søgne, sier styreleder Per Eirik Heimdal til Agderposten i 13.20-tiden 2. påskedag.



SISTE NYTT: Kampen mot Grei spilles på Toyota-banen i Søgne cirka 16.30 i ettermiddag.



Snøforholdene på Levermyr er årsaken til at det ikke blir 1.-divisjonskamp der.



- Vi har ingen sjanse til å få banen klar. Det er helt håpløst. Selvfølgelig er det surt. Ingen hadde sett for seg full vinter, sier Heimdal.



