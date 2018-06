Imponert av Amazon-talent: – Enorm stå-på-vilje CELEBERT MØTE: Vårin Vik flankert av landslagsprofilene Guro Reiten (t.v.) og Maria Thorisdottir. (Foto: Olaf Nagelhus/Woldcam) Equinor talentleir for jenter 2018: Talentleir for Norges mest lovende fotballspillere mellom 14 og 16 år

Arrangert 20.–24. juni på FK Vidars treningsfelt i Stavanger.

Et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Equinor sitt talentprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter talentutvikling innenfor idrett, kultur og realfag.

Øverste nivå i Norges fotballforbunds Landslagsskole, som har som mål å drive systematisk talentutvikling for å Norges fremtidige landslag. Amazons talentfulle back Vårin Vik (16) fikk noen uforglemmelige dager sammen med flere landslagsprofiler. 30.06.2018 kl 12:18 (Oppdatert 12:37)

Vårin Vik deltok nylig på Equinors talentleir i Stavanger sammen med Norges mest talentfulle 14-, 15- og 16-åringer.

På leiren trente de blant annet med landslagsprofilene Maria Thorisdottir og Guro Reiten.

Kristiansandsjenta var én av 80 håndplukkede fotballspillere på leiren.

Målet er å drive systematisk talentutvikling for å danne fremtidens landslag.

– Til nå synes jeg talentsamlingen har vært lærerikt, utfordrende og gøy. Erfaringene jeg tar med vil bety mye når jeg kommer tilbake til klubbhverdagen, uttalte Vårin Vik underveis i samling.

– Enorm vilje

På leiren fikk Vårin blant annet veiledning fra landslagsspillerne Maria Thorisdottir som til vanlig spiller for Chelsea FC og Guro Reiten som spiller i Toppserien for Lillestrøm.

– Vi er imponert over innsatsen til Vårin og de andre spillerne her på Equinors talentleir. De viser en enorm stå-på-vilje og spiller med den samme gløden som kjennetegner de som nå spiller på A-landslaget. Det lover godt for fremtiden, sier Thorisdottir og Reiten som er mentorer for Equinor Morgendagens Helter.

De har selv gått gradene innenfor NFFs landslagsmodell og har over 170 kamper for aldersbestemte landslag og A-landslaget.

Både J15-landslaget, ett skyggelandslag med potensielle landslagsspillere og to tropper med 14 år gamle talenter er tatt ut basert på ferdigheter, holdninger, læringsvilje og sosiale egenskaper.

– Trangt nåløye

Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, mener spillerne har all mulig grunn til å være stolte av seg selv.

– De har overbevist mange på veien for å bli tatt ut til denne talentleiren. Det er ingen tvil om at nåløyet er trangt. De er tatt ut fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre dem til en av «morgendagens helter». Talentleiren er en viktig arena med tanke på spissing og finsikting inn mot landslag, men først og fremst skal det være en inspirasjonsarena. Forhåpentligvis gir en slik samling spillerne ekstra motivasjon og viktig læring som de tar med seg hjem i klubbhverdagen sin, sier Håkon Grøttland.

