Hun skal dele treneransvaret HOVEDTRENER: Kelsey Hood skal dele hovedtreneransvaret i Amazon med Tommy Egeli. (Foto: Amazon Grimstad FK) Neste runde i 1. divisjon kvinner Kelsey Hood blir spillende hovedtrener og deler treneransvaret med Tommy Egeli i Amazon Grimstad FK. 30.07.2018 kl 13:04 (Oppdatert 13:06)

Det opplyser Amazon Grimstad F.K. i en pressemelding.

- Klubben satser målrettet videre og ser verdien av et styrket trenerteam for å utvikle laget på flere fronter slik at vi på sikt skal ha et best mulig sportslig grunnlag for å ta videre steg, sier fungerende styreleder Per Eirik Heimdal i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har Amazon Grimstad fornyet kontrakten med hovedtrener Tommy Egeli ut sesongen 2019.

I tillegg har Kelsey Hood signert som spillende hovedtrener, slik at Hood og Egeli med virkning fra 1. juni 2018 deler fleksibelt på ansvaret som hovedtrener, opplyser klubben.

Hood tar med seg lang erfaring som spiller på øverste nivå, og hun har allerede vist seg som en stor kapasitet også i trenerrollen, ifølge klubben.

Øvretveit keepertrener

Amazon har også inngått avtale med Jerv-keeper Øystein Øvretveit inn som keepertrener.

- Han er en ressurs vi forventer oss mye av fremover. Vi tror at Amazon med dette grepet skal være en attraktivt og utfordrende arena for våre keepere å utvikle seg videre på, og dessuten at det kan føre til bedre rekruttering av unge keepere for fremtiden, sier Heimdal i pressemeldingen.

I tillegg består kvinneklubbens trenerteam av fysisk ansvarlig Kari Eliana Hjembo, og spillerutvikler/analyse: Larry Rothschild.

Vil skape «sørlandslag» i Eliteserien

Amazon Grimstad ligger på 3. plass i 1. divisjon til ferien.

- Styret ser blant annet kontinuitet, kvalitet og erfaring på trenersiden som viktige faktorer for å skape et «sørlandslag» som på sikt kan rykke opp og holde seg stabilt i den øverste divisjonen, sier fungerende styreleder Per Eirik Heimdal i pressemeldingen.