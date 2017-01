Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Hove Tri fikk hederspris UT I VANNET: Fra 2016-utgaven av Hove Tri. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) annonse Forbund har kåret Hove Tri i Arendal til Norges beste triatlonarrangement i 2016. 12.01.2017 kl 11:54

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 «Fra og med 2016 vil det deles ut hederstegn til enkeltpersoner, klubber og arrangører som har utmerket seg innen norsk triatlon.». STOLT AV HEDER: Bjarne Helleland, her flankert av Unni Ødegård og Elin Christiansen i 2015. Foto: Julie Molvik Det skriver NTF – Norges Triatlonforbund – på sine hjemmesider. Vinneren av årets arrangement er ungdomsmesterskapet Hove Tri, arrangert Arendal Triatlonklubb – Vi er stolte av å ha blitt tildelt hederspris for beste arrangement i 2016, skriver stevneleder Bjarne Helleland i en e-post. Nå ønsker han ungdommer i alle aldre tilbake til triatlonen 10. juni 2017: – Vi lover en ny folkefest på idylliske Hove, og et minst like bra arrangement. – Over 850 deltakere har allerede meldt seg på, nær 200 av disse deltar for første gang på et triatlon. Det nærmer seg utsolgt, men det er fortsatt plasser igjen, opplyser Helleland. Fra 2016: Hove Tri-påmeldingen brøt sammen | Hove Tri 2016 i bilder Utdelingen av hederstegnene skjer på forbundstinget i november 2017. tarald.reinholt.aas@agderposten.no annonse