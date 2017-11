Her er finalistene: Avstemningen er avsluttet En av disse to blir kåret til «Årets ildsjel i Aust-Agder 2017» på idrettsgallaen 4. november: Lena Bjelland Pedersen, Grimstad helsesportslag, eller Harry Svendsen, IL Sørfjell. Du avgjør hvem. (Foto: Privat/Agderposten) Stem på Årets ildsjel 2017 survey services annonse Din stemme vil avgjøre hvem av de to finalistene som blir kåret til «Årets ildsjel i Aust-Agder 2017». 30.10.2017 kl 09:43 (Oppdatert 04.11.2017 kl 12:12)

Lena Bjelland Pedersen fra Grimstad helsesportslag og Harry Svendsen fra IL Sørfjell er stemt frem som finalister i kåringen av «Årets ildsjel i Aust-Agder 2017».

Bjelland Pedersen stakk av med 37 prosent av stemmene, mens Svendsen kapret den siste finaleplassen med 22 prosent av stemmene, kun 11 stemmer foran de frivillige i ØIF Arendal.

Nå skal Agderpostens lesere avgjøre hvem som vinner kåringen under Idrettsgalla Sør i Aquarama i Kristiansand lørdag 4. november.

Avstemningen avsluttes lørdag 4. november kl. 12.00.

Fikk 37 og 22 % av stemmene

Vel to ukers avstemning blant de frem nominerte endte i følgende resultater da avstemningen ble stengt sent søndag kveld 29. oktober:

Lena Bjelland Pedersen, Grimstad helsesportslag 37% (1170) Harry Svendsen, IL Sørfjell 22% (708) De frivillige i ØIF Arendal 22% (697) Gunnar Bjørn Solfjeld, Tvedestrand T&IF 10% (313) Ånon Dalen, Risør FK 10% (309)

Totalt ble det avgitt 3.197 stemmer.

Dermed går disse to til finalen:

Lena Bjelland Pedersen, Grimstad Helsesportslag

Hun tok over et helsesportslag i Grimstad med lite aktiviteter og få medlemmer i 1998. Nå, nesten 20 år senere, er det en ny entusiasme og et stort pågangsmot som preger helsesportslaget. Og det er mye på grunn av Lena Bjelland Pedersen.

– Lena har greid å bygge opp miljøet og aktiviteten som et tydelig lavterskeltilbud: Høy og lav, tykk og smal, friske og ikke friske føler tilhørighet i laget. Treningene er preget av god stemning, mye latter og mye spetakkel. Rett som det er avsluttes treningen med litt frukt, noe å drikke og en god prat, skriver innsenderen av forslaget.

Og det er tydelig at det skaper vekst. Hele 120 personer har nå blitt medlemmer i Grimstad helsesportsklubb, og aktivitetsnivået er stadig økende. Det er kanskje ekstra hardt for Lena selv, som har kronisk utmattelsessyndrom (ME). Det betyr at hun bruker helgene til å hvile for å kunne trene i ukene. Men det gjør hun med glede, og det er noe som settes stor pris på blant medlemmene:

– Hun er helt fantastisk, skriver innsenderen.

Harry Svendsen, IL Sørfjell

Fotballspilleren Harry Svendsen har hatt et brennende engasjement i Sørfjell helt siden 1987. Allerede som niåring startet han med fotball for Sørfjell, og holdt på med det helt til han hadde spilt hele 11 år på A-laget i 3. divisjon i 1988. Men selv om han da hadde mange år igjen som fotballspiller, prioriterte han heller å ta over som leder av junioravdelingen som da manglet leder. Han har alltid satt fotballen og Sørfjell foran hensynet til seg selv, og har i mer enn 20 år brukt minst 20 timer i uken på fotball og aldersbestemte lag. Nå er han rådgiver og støttespiller for aktive og andre tillitsvalgte i klubben.

Svendsen ble også utnevnt til æresmedlem i Sørfjell i 2004.

– Det er nok mange ildsjeler i Sørfjell, men ingen med så lang fartstid som Harry og som har betydd så mye over tid. Han har mer enn 30 års fartstid. Og han er en forkjemper for den aktive idretten på grasrota, med andre ord, den ideelle ildsjel, skriver mannen bak ildsjelforslaget.

