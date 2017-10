Her er de fem nominerte til årets ildsjel: Stem på din favoritt STEM FREM: Her er de fem nominerte kandidatene til Folkets ildsjelpris. (Foto: Agderposten / Privat) ØIF Arendal har knyttet til seg mange ildsjeler i forbindelse med sine håndballarrangementer. Her ser vi bare noen av dem: Knut Georg Kvifte (fra venstre), Frode Olsen, Øyvind Pedersen, Arnor Nilsen, Helge Parnemann, Øystein Kristiansen, Gaute Bjønnum, Jan Petter Sørensen, Bjørn Bratlie og Tore Knutsen. (Foto: Jan Espen Thorvildsen) Ildsjel 2: Harry Svendsen, Sørfjell. (Foto: Privat) Ildsjel 3: Lena Bjelland Pedersen, Grimstad Helsesportslag. (Foto: Privat) Ildsjel 4: Gunnar Bjørn Solfjeld, Tvedestrand Turn & Idrettsfor-ening. (Foto: Erik Holand) Ildsjel 5: Ånon Dalen, Risør FK. Klikk på bildet og stemmeknappen nederst survey services annonse Her er de fem nominerte kandidatene til Folkets ildsjelpris. Stem frem til 29. oktober på agderposten.no. 13.10.2017 kl 19:54

For tredje gang har Aust- og Vest-Agder felles idrettsgalla. I begge fylkene skal det kåres en ildsjel av folket, gjennom stemmegivning på nettavisene til Agderposten og Fædrelandsvennen.

Det har kommet inn mange forslag til Agderposten i årets nominasjon av Folkets ildsjelpris i Aust-Agder. Disse fem er nominert av juryen:

De frivillige i ØIF Arendal Harry Svendsen, Sørfjell IL Lene Bjelland Pedersen, Grimstad Helsesportslag Gunnar Bjørn Solfjeld, Tvedestrand T&IF Ånon Dalen, Risør FK

Frem til 29. oktober kan du stemme på en av disse (du kan kun stemme én gang i døgnet).

De to med flest stemmer går til finalen, som avgjøres ved en ny avstemming fra 30. oktober og frem til Idrettsgalla Sør i Aquarama i Kristiansand lørdag 4. november.

En ildsjel er definert som «en person som er fylt av brennende iver og begeistring». Hele året legger ildsjelene ned utrettelig og uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere, og heldigvis finnes det mange ildsjeler i fylket vårt.

Dette er de fem nominerte:

1. De frivillige i ØIF Arendal

De frivillige i ØIF Arendal er primus motor bak alle håndballfestene som blir arrangert i løpet av året.

– Uten den gjengen som står på der, hadde det ikke vært håndballarrangement slik vi har det i dag. Der er det mange som har stått på for klubben i lang tid, skriver forslagsstilleren i begrunnelsen til Agderposten.

Og det er tydelig. Både onsdag og lørdag kveld denne uken var det håndballfest på Sør Amfi, og frivilliggjengen kom og sto på som vanlig. Det er bare ett eksempel på en uke hvor de frivillige stiller opp for klubben i hjertet sitt.

– Vi syns det er veldig stas at de er nominert. Nå har vi nettopp annonsert den gode nyheten over høyttalerne her, sier en fornøyd arrangementsansvarlig i ØIF Arendal Per Carsten Michelsen til Agderposten.

2. Harry Svendsen, IL Sørfjell

Fotballspilleren Harry Svendsen har hatt et brennende engasjement i Sørfjell helt siden 1987. Allerede som niåring startet han med fotball for Sørfjell, og holdt på med det helt til han hadde spilt hele 11 år på A-laget i 3. divisjon i 1988. Men selv om han da hadde mange år igjen som fotballspiller, prioriterte han heller å ta over som leder av junioravdelingen som da manglet leder. Han har alltid satt fotballen og Sørfjell foran hensynet til seg selv, og har i mer enn 20 år brukt minst 20 timer i uken på fotball og aldersbestemte lag. Nå er han rådgiver og støttespiller for foreldre som påtar seg treneroppgaver.

– Det er nok mange ildsjeler i Sørfjell, men ingen med så lang fartstid som Harry og som har betydd så mye over tid. Han har mer enn 25 års fartstid. Og han er en forkjemper for den aktive idretten på grasrota, med andre ord, den ideelle ildsjel, skriver mannen bak ildsjelforslaget.

3. Lena Bjelland Pedersen, Grimstad Helsesportslag

Hun tok over et helsesportslag i Grimstad med lite aktiviteter og få medlemmer i 1998. Nå, nesten 20 år senere, er det en ny entusiasme og et stort pågangsmot som preger helsesportslaget. Og det er mye på grunn av Lena Bjelland Pedersen.

– Lena har greid å bygge opp miljøet og aktiviteten som et tydelig lavterskeltilbud: Høy og lav, tykk og smal, friske og ikke friske føler tilhørighet i laget. Treningene er preget av god stemning, mye latter og mye spetakkel. Rett som det er avsluttes treningen med litt frukt, noe å drikke og en god prat, skriver innsenderen av forslaget.

Og det er tydelig at det skaper vekst. Hele 120 personer har nå blitt medlemmer i Grimstad helsesportsklubb, og aktivitetsnivået er stadig økende. Det er kanskje ekstra hardt for Lena selv, som har kronisk utmattelsessyndrom (ME). Det betyr at hun bruker helgene til å hvile for å kunne trene i ukene. Men det gjør hun med glede, og det er noe som settes stor pris på blant medlemmene:

– Hun er helt fantastisk, skriver innsenderen.

4. Gunnar Bjørn Solfjeld, TT & IF

Gunnar Bjørn er nok et kjent ansikt for alle som driver med friidrett i Tvedestrand og omegn. Han har selv vært aktiv innen løping og langrenn siden han var 15 år gammel, og deltar fortsatt aktivt i konkurranser nå – selv om han har fylt 67 år. Det er likevel hans innsats som idrettsleder som kvalifiserer til Ildsjelprisen.

Gunnar har vært med i komiteen for skogsløpet Fagerheikongen siden oppstarten i 1976, og fra 1980 har han hatt hovedansvaret for dette arrangementet. Han gjør det meste av jobben alene; jobben med å merke og rydde løyper, føre statistikk, holder orden på premieringen og leder sekretariatet. Dette er mannen som virkelig er Fagerheikongen,

I tillegg til dette har han i mange år vært primus motor bak Tvedestrand-stafetten, og er aktiv og involvert i skigruppa og friidretten i Tvedestrand. Her deltar han på arrangement og dugnader og rydder eller kjører opp skiløyper.

5. Ånon Dalen, Risør FK

Ånon er styremedlem og æresmedlem i Risør Fotballklubb. Det ble han etter den utrettelige innsatsen han gjorde for 15 år siden ved overgangen og byggingen av kunstgressbanen i Risør, en bane som fortsatt er i bruk hver eneste dag.

Og han har stått på igjen: I år var han øverste ansvarlig for det nye allidrettsanlegget som ble åpnet 20. mai i Risør, et prosjekt til 15 millioner kroner. Det klarte han med glans – og faktisk klarte han å fullføre prosjektet 1 million kroner under budsjett!

– Ånon er en meget god kandidat til årets ildsjel. Han er en som jobber utrolig godt og systematisk og gir aldri lyd fra seg, skriver innsenderen.

