Helsvart for Olsbu på fellesstarten

12 BOM I HØYDEN: Marte Olsbu ble nummer 29 med seks bom på torsdagens normaldistanse og nummer .... med seks bom på lørdagens fellesstart. Rennene i Anterselva går i 1.600 meters høyde. (NTB Scanpix Marte Olsbu under stafetten i verdenscupen i skiskyting i Pokljuka, Slovenia søndag. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix) Skiskytteren Marte Olsbu kom på hæla fra start og leverte sin klart svakeste fellesstart i verdenscupkarrieren. Dermed ble det en helsvart lørdag i høyden i Anterselva. 21.01.2017 kl 14:12

Alexander Nupen

Den VM-klare skiskytteren fra Froland kom på 28. plass i Anterselva, nesten tre minutter bak den tyske sensasjonskvinnen Nadine Horchler som egentlig var reserve på øvelsen. Olsbu hadde en elendig dag på standplass, med totalt seks bom. Kaia Wøien Nicolaisen imponerte med fire fulle hus og 9. plass. Asker-kvinnen lå helt oppe på 4. plass etter den tredje skytingen. Slik var løpet: Dette var løpsutviklingen for Marte Olsbu i lørdagens fellesstart: 1. skyting (liggende): Olsbu med bom på det siste skuddet i serien. Passerte ut på 22. plass, 37 sekunder bak teten. 2. skyting (liggende): To bom for Olsbu som passerte ut på 29. - og nest siste plass, 1.22 minutter bak ledende Akimova. 3. skyting (stående): To nye bom av Olsbu som var nummer 28 ut fra standplass, over to minutter bak tyske Dahlmeier i tet. – Helsvart for Olsbu, mente NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith. 4. skyting (stående): Olsbu skjøt nok en bom og gikk ut 2.15 minutter bak teten. Målgang: Feilfrie Horchler var 3,1 sekunder foran lagvenninnen Dahlmeier, mens Koukalova fra Tsjekkia kom åtte sekunder bak vinneren på tredjeplass. Marte Olsbu var 2.54,9 minutter bak vinneren på 28. plass blant 30 startende. Olsbu hadde fra tidligere følgende plasseringer på fellesstart i verdenscup (inkludert VM): 13-7 (VM) - 5- 10.