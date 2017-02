Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Har spilt i nederlandsk toppdivisjon – nå trener han med Jerv PÅ PLASS: Erixon Danso trener med Jerv for første gang mandag ettermiddag. (Foto: FK Jerv) Denne spilleren landet på Kjevik i dag og trener med Jerv i ettermiddag. 06.02.2017 kl 15:15

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942 Jerv har lagt ut bilde på Facebook, uten at sportslig leder Cosmo Collett i 14-tiden ville si navnet da Agderposten tok kontakt. Fædrelandsvennen melder at spilleren er Erixon Danso. Nederlandsk toppdivisjon Det bekreftet også salgs- og markedssjef Trond Christoffersen overfor Agderposten klokka 15.10 mandag. Danso er landslagsspiller for Aruba og har blant annet spilt i nederlandsk toppdivisjon for Utrecht tidligere. – Klar forsterkning Til Jervs Facebook sier hovedtrener Arne Sandstø følgende: – Dette er en offensiv spiller som kan bekle alle tre posisjoner i angrepet. Jeg er ikke i tvil om det vil være en klar forsterkning for oss. Hvis vi har nok penger, så har vi muligheten til å få han. Han har fart, er ekstremt sterk en mot en og er en presis avslutter. Kommer han opp på sitt nivå fra i fjor, så blir han jækla god. – Jeg har prøvd i de tre siste overgangsvinduene å få tak i ham, det vil si siden sommeren 2015, sier Sandstø. annonse