Har spilt i nederlandsk toppdivisjon – blir høyst trolig Jerv-spiller ANDRE TRENINGSOPPHOLD: Erixon Danso på PS Anlegg Arena på Imås mandag. Han ble benyttet på begge kantene under økten. Danso har trent med Jerv også tidligere i vinter. (Foto: Alexander Nupen) annonse Angriperen Erixon Danso signerer høyst trolig for Jerv. 06.02.2017 kl 15:36

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942

- Vi satser på å skrive ettårskontrakt med ham i kveld, sa Cosmo Collett, sportslig leder i FK Jerv, til Agderposten mandag ettermiddag.



27-åringen er landslagsspiller for Aruba og har blant annet spilt i nederlandsk toppdivisjon for Utrecht tidligere. Han spilte sist for en klubb i Ukraina, men kontrakten der er nå terminert, opplyser Jerv-trener Arne Sandstø.

- Følte meg veldig velkommen

Erixon Danso deltok på treningen på PS Anlegg Arena på Imås mandag.



- Førsteinntrykket mitt av Jerv var veldig godt. Jeg følte meg veldig velkommen da jeg var her i forrige uke, sa han til Agderposten etter økten der han ble benyttet på begge kantene i 4-3-3-systemet til Sandstø.



Selv mente Danso at signeringen ville finne sted tirsdag, men Jerv-ledelsen ønsker altså å lande avtalen i løpet av mandagskvelden.



Danso, som er nybakt far, er bosatt i Amsterdam i Nederland.



Jerv la ut et Facebook-foto av Jervs kommende signering ved ankomst Kjevik mandag.



Det var Fædrelandsvennen som først meldte at spilleren er Erixon Danso.



Senere mandag ettermiddag bekreftet klubbledelsen overfor Agderposten at det var Danso.



Nederlandsk toppdivisjon

Til Jervs Facebook sa hovedtrener Arne Sandstø følgende:

– Dette er en offensiv spiller som kan bekle alle tre posisjoner i angrepet. Jeg er ikke i tvil om det vil være en klar forsterkning for oss. Hvis vi har nok penger, så har vi muligheten til å få han. Han har fart, er ekstremt sterk en mot en og er en presis avslutter. Kommer han opp på sitt nivå fra i fjor, så blir han jækla god.

– Jeg har prøvd i de tre siste overgangsvinduene å få tak i ham, det vil si siden sommeren 2015, sier Sandstø.